Los Premios Oscar 2022 están cargados de representación española encabezada por las candidaturas de Javier Bardem y Penélope Cruz a mejor intérprete por Being The Ricardos y Madres paralelas, respectivamente. Es la cuarta nominación a los galardones más importantes del cine, pero no son los únicos que representan a España en Los Ángeles. Entre las nominaciones se coló el cortometraje de animación para adultos en 2D El limpiaparabrisas, de Alberto Mielgo, que opta al Oscar al mejor corto de animación. Una semana antes de la gala de entrega de los Premios Oscar 2022, RTVE Play estrena este corto que narra varias historias de amor entre calada y calada.

RTVE Play estrena El limpiaparabrisas, el corto de Alberto Mielgo nominado a los Oscar Ya puedes disfrutar de El limpiaparabrisas en RTVE Play. Se trata de un corto de animación para adultos que aborda el tema de las relaciones en la actualidad: "En anteriores generaciones la gente estaba más unida. Hoy en día somos más individualistas. Refleja situaciones que a cualquier le pueden haber pasado", asegura Alberto Mielgo. Su título original es The Windshield Wiper y tuvo una gran acogida en su estreno durante el Festival de Cannes y la Seminci de Valladolid. Y que es uno de los cortos nominados en el récord de candidaturas a los Oscar para el cine español. También puedes verlo aquí. Su director y guionista, Alberto Mielgo, y su productor, Leo Sánchez, de origen madrileño, son dos expertos en el campo de la animación en Hollywood: ambos tienen una larga trayectoria y entre sus trabajos están títulos tan famosos y exitosos como La novia cádaver (2005), Enredados (2010), Spider-Man: Un nuevo universo (2018) o la serie Love, Death & Robots. Gracias a ello han podido hacer este proyecto, en el que han invertido siete años entre proyecto y proyecto: "Es un estilo que me ha elegido. Todos mis anteriores trabajos se han alimentado de El limpiaparabrisas y viceversa", cuenta Alberto Mielgo en una entrevista con Cayetana Guillén Cuervo en Versión Española. Así es cómo nació esta coproducción indie entre España y Estados Unidos: "Quería hacer animación para adultos independiente que no fuera comercial con historias de héroes", asegura el director de El limpiaparabrisas. 'Versión Española' emite 'El limpiaparabrisas', el cortometraje español nominado al Óscar

Alberto Mielgo explora todos los tipos de amor que existen en El limpiaparabrisas La historia arranca en un café cualquiera con un hombre rodeado de paquetes de cigarrillos. De fondo se escuchan voces de hombres y de mujeres dando su opinión sobre cómo se comportan los diferentes sexos en las relaciones. El hombre de los cigarrillos nos plantea una ambiciosa pregunta : "¿Qué es el amor?". Entonces el mundo se viene abajo ante esta cuestión y comienza toda una colección de viñetas con situaciones, entre calada y calada de esos cigarrillos, hasta que el personaje llega a una conclusión. Un poema visual, un haiku, que toma el amor como objeto de ensayo: un corto de sensaciones más que de entender la viñeta. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Alberto Mielgo (@albertomielgo)“ “ Alberto Mielgo propone un sinfín de situaciones donde cualquiera se puede ver representado. Algunas de ellas basadas en cosas personales, directa o indirectamente, de su creador. El limpiaparabrisas representa todos los tipos de amor que existen: fraternal, familiar, de pareja, virtual, de preocupación por el prójimo, del deseo, del amor sin deseo, de la rutina... Así como las emociones derivadas del mismo: miedo, soledad, dolor, ausencia, anhelo, deseo... Todas estas infinitas historias se desarrollan en un cortometraje y convergen en la conclusión final. En resumen, de los vaivenes que da la vida y de las relaciones entre los seres humanos con un enfoque muy actual. El título es una metáfora justamente de esto, de cómo las relaciones cambian continuamente, aunque con patrones similares. Y el corto, una alegoría muy cuidada del amor en el siglo XXI.