A Benedict Cumberbatch le gustan los retos. Dar vida a uno de los personajes más extraordinarios y complejos de la ficción moderna era la guinda del pastel para un actor que vive uno de los momentos más brillantes de su carrera. Su rostro está en todas partes, su última gran aparición ha sido en Spider-Man: No way home. Pero hoy es noticia porque es uno ed los nominados a los Oscar 2022 en la categoría de mejor actor. Y es uno de los grandes favoritos por su interpretación en El poder del perro (2021), adaptación de la novela homónima de Thomas Savage.

La cinta, dirigida por Jane Campion (Retrato de una dama, The top of the lake) transforma la novela de 1967 en un western que analiza algo tan a debate hoy día como es el de la masculinidad tóxica. Cumberbatch se mete en la piel de Phil Burbank, un macho alfa que impone su poder en el rancho de Montana que lleva junto a su hermano (Jesse Plemons) y cuya personalidad desafiante erige ante todos para ocultar un secreto que, de ser descubierto, le haría vulnerable en aquella América profunda de 1920.

Más allá de El poder del Perro

Allá donde mires, se puede ver el rostro de Cumberbatch desde la cartelera. El estreno de El poder del perro en Netlix se suma al de otros tres títulos más en los que Cumberbatch copa la pantalla. Le hemos visto ponerse las mallas de héroe, como Doctor Strange en Spider-Man: No Way Home, algo que volverá a hacer como protagonista en Doctor Strange In The Multiverse Of Madness de Sam Raimi en mayo.

También se espera que lleguen a las carteleras españolas The Electrical Life Of Louis Wain , dirigida por Will Sharpe, en la que Cumberbatch interpreta al artista victoriano de la vida real más conocido por las ilustraciones de gatos y gatitos antropomorfizados, que terminaron en un asilo al final de su vida.

Benedich Cumberbatch es Doctor Srange

En RTVE Play, además se puede disfrutar de la serie con la que salto a la fama mundial, Sherlock, una de las adaptaciones más aclamadas del detective creado por Arthur Conan Doyle.