Spider-Man: No Way Home es la tercera cinta del hombre araña con el actor Tom Holland como protagonista absoluto. Basada en el cómic de Marvel de Stan Lee y Steve Ditko, por primera vez el protagonista está desenmascarado y ya no será capaz de separar su vida personal de los riesgos que conlleva ser un superhéroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, los riesgos pasan a ser aún más peligrosos, obligándole a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man. El reparto es de lujo: Tom Holland, Willen Dafoe, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Favreau, Jacob Batalon, Jamie Foxx, Alfred Molina y Marisa Tomei encabezan el reparto bajo la dirección de John Watts, que ya firmó las dos entregas anteriores (Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Far from Home (2019).

Vuelve Willen Dafoe Tom Holland causa furor. Pero es Willen Dafoe, que vuelve a interpretar al 'Duende verde', el actor que más comentarios se lleva en las redes sociales. Los malos de las películas suelen ser los favoritos para los fans de la saga. "Bueno, ya sabes, cuando dijeron por primera vez que queremos hablar contigo sobre esto, pensé: 'Bueno, eso es bastante extraño", dice. Pero aceptó. "Es un tipo de película que no suelo hacer y el cine de acción te aporta nuevas experiencias. Y luego está la historia, que ha evolucionado a lo largo de los años. Es genial volver al Green Goblin (Duende verde), papel con el que me divertí mucho al principio. Por eso dije 'Sí, esto tengo que hacerlo". Tom Holland y Benedict Cumberbatch. RTVE

¿Quién es quién? Como ya hemos dicho, Tom Holland es el protagonista, con el personaje que se desdobla en Peter Parker y Spider-Man, y de nuevo se enfrenta al Duende Verde, papel que retoma Willen Dafoe. Zendaya, una de las grandes estrellas del momento, que interpreta a MJ. Jon Favreau es Happy Hogan, Benedict Cumberbatch interpreta a Doctor Strange, Angourie Rice se es Betty Brant, Marisa Tomei (ganadora del Oscar por Mi primo Vinny) interpreta a May Parker (la tía de Peter), J.K. Simmons es.J. Jonah Jameson (el jefe de Peter Parker en el periódico) Benedict Wong da vida a Wong, Jamie Foxx (ganador de un Oscar por Ray) es Max Dillon / Electro , Alfred Molina es Otto Octavius / Doctor Octopus y Martin Starr se mete en la piel de Mr. Harrington. A ellos hay que añadir a Harry Holland, el hermano de Tom Holland, que interpreta a Drug Dealer.