Es actriz de éxito desde hace años, pero no por eso ha dejado de mostrar claramente cuál es su idiosincrasia en multitud de temas que nos atañen a todos. Zendaya, que ya se ha consagrado como una de las artistas más influyentes de su generación, ha pasado por Interview Magazine para desvelar cuáles son las motivaciones que la llevaron a dedicarse a la interpretación o de dónde viene su pasión por la fotografía.

"Siempre quise dedicarme a la fotografía. Mi abuelo era fotógrafo, también era abogado, pero cuando no ejercía se convertía en fotógrafo. Y mi bisabuelo también, de hecho lo era en Hollywood. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 11 años, pero tengo muchas de sus fotografías en mi casa. Ahora he llegado al punto en el que me encanta trabajar con ciertos fotógrafos que entienden la luz y me permiten jugar con ella", comenzaba explicando durante el encuentro. "Otra cosa que ha atraído mi interés por la fotografía es el trabajo de Marcell Rév, el director de fotografía de Euphoria. Cualquiera que haya visto su trabajo puede dar fe de que es un maestro en su oficio".

"No puedes tener miedo a equivocarte" Sumergida en proyectos como la nueva película de Spiderman y el regreso de Euphoria, Zendaya también quiso incidir en lo importante que es mantener un buen clima en el set de rodaje. "Si no funciona, si no te sientes bien, nos sentamos y hablamos de ello. Creo que algo que tienen muchos actores es que no puedes tener miedo de parecer estúpido, no puedes tener miedo a equivocarte. Estoy tratando de aplicar eso a otras partes de mi vida, porque siempre tengo miedo de hacer cosas por temor a no ser la mejor. Pero la única forma de ser grande es ser valiente e intentarlo". En cuanto a proyectos futuros, la intérprete tampoco descartó la idea de ponerse frente a la dirección de un film, serie o programa. "Realmente nunca pensé: "Tengo que hacer esto en este momento y quiero hacerlo en ese momento". Solo quiero hacer las cosas que me hacen feliz y me brindan alegría y me satisfacen como artista, como persona. La idea de intentar dirigir en el futuro me emociona. Por eso estoy tanto en el set. Doy vueltas y les pregunto a los miembros de nuestro equipo: "¿Qué estáis haciendo hoy? ¿Me lo podéis explicar?". Espero poder hacer algún día las cosas que quiero ver, como una simple historia de amor sobre dos chicas negras. Algo simple y hermoso, que te deje feliz y con ganas de enamorarte", indicaba.