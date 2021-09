Tom Holland felicita a Zendaya cómo lo haría SpiderMan: "My MJ"

"Mi MJ, que tengas el más feliz de los cumpleaños. Llámame cuando te levantes", ha escrito Holland en su perfil oficial de Instagram junto una foto donde ambos posan delante del espejo de un camerino. Suponemos que se trata una imagen tomada durante el rodaje de la próxima entrega de Spider-Man, película pendiente de estreno y que los dos protagonizan. La publicación acumula en apenas unas horas más de seis millones de likes y miles de comentarios.

En la imagen vemos a Zendaya inmortalizando el momento apoyando la cara en el hombro del actor con una cámara antigua en la mano. También observamos rasguños en el rostro de Holland, pero no sabemos si son reales o si forman parte del maquillaje de la película. Hace tiempo que se rumorea sobre una posible relación amorosa entre ambos. Sin ir más lejos, desde que se conocieron en el rodaje de la película Spider-Man: Homecoming. Ellos nunca se han cortado a la hora de subir instantáneas juntos, pero también es cierto que no han llegado a confirmar ni desmentir nada, al menos de forma oficial.

¿El amor ha traspasado la pantalla?

En primer lugar, hace unos meses fueron pillados dándose un beso en un coche y a finales de agosto asistieron juntos a una boda como invitados. Pero ellos se han mantenido al margen, aunque esta podría ser la confirmación definitiva de su relación. Sea verdad o no, lo cierto es que ambos se encuentran en el mejor momento de sus carreras.

“Tom Holland saludando a Zendaya por su cumpleaños y poniendole “My MJ” NO LLOREN POR MI YA ESTOY MUERTA pic.twitter.com/yaNpSgvyLi“ — Tefi con H ⎊ ���� || What if...? (@StephiS7) September 1, 2021

“Yo: No voy a shippar, no voy a shippar.

*tom holland felicita a zendaya por su cumple con un MY MJ.

Yo: pic.twitter.com/bcfKc0xaRh“ — Lunareja (@Lunnareja) September 1, 2021

Lo que no es un rumor es que el próximo 17 de diciembre se estrena en cines 'Spider-Man: No Way Home', la película en la que podremos disfrutar de ambos como Peter Parker y MJ. La semana pasada Sony publicaba el tráiler de la esperadísima tercera entrega del superhéroe de Marvel. Gracias a este adelanto sabemos que Holland estará acompañado por Benedict Cumberbatch, que regresa como el Doctor Strange, y que Alfred Molina se meterá en la piel del villano Doctor Octopus.

Zendaya, por su parte, estrenará antes (el 17 de septiembre) la esperadísima película 'Dune' de Denis Villeneuve. La actriz no para y ha hecho referencia a su cumpleaños con un story desde el rodaje de la segunda temporada de 'Euphoria'. "No hay otro lugar donde preferiría pasar mi cumpleaños...", ha escrito sobre una fotografía de la grabación. Los fans de la serie de HBO están un poco disgustados por todos los retrasos que ha sufrido la ficción desde el inicio de la pandemia, de modo que esta referencia de su protagonista seguro les habrá alegrado el día, a pesar de que la segunda temporada sigue sin fecha de estreno.