Zendaya presentará los Oscar 2021 junto a Brad Pitt

Si estamos acostumbrados a verla en la sala de los nominados, ahora tendremos que hacer un esfuerzo para visualizar a la mismísima Zendaya al otro lado de las cámaras. ¿El motivo? Formar parte del selecto grupo de artistas que conducirán la próxima gala de los Oscar. Junto a Brad Pitt, Joaquin Phoenix y Harrison Ford, la actriz será una de las presentadoras de la entrega de premios más famosa en el mundo cinematográfico.

Laura Dern, Regina King, Marlee Matlin, Reese Witherspoon, Renée Zellweger, Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle y Bryan Cranston completan el primer listado de participantes de una ceremonia que, para adaptarse a la pandemia, cambiará su formato habitual por un particular guion que imitará una película en directo. "Hemos reunido a un elenco de estrellas verdaderamente estelar. Aquí hay tanta potencia que es posible que necesiten gafas de sol", afirmaron los productores Steven Soderbergh, Stacey Sher y Jesse Collins en un comunicado.

Parece que tras varias galas a través de videollamadas, la Academia de Hollywood se ha propuesto eliminar el formato online y acercar a todos los nominados a una gala que, tal y como apuntan, será para la historia y aglutinará a millones de espectadores que verán como Zendaya vuelve a brillar en su último proyecto profesional. ¿Compartirá tiempo y espacio con Brad Pitt? ¿Nos dejará algún momento para el recuerdo? La actriz de Euphoria tiene la suerte de su lado, así que solo es cuestión de días para que disfrutemos de ella como maestra de ceremonias.

“Still don’t really have any words....feeling so much love right now, thank you. pic.twitter.com/ZKpn46lLiW“