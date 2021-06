Que Zendaya convierte en oro todo lo que toca es algo que tenemos cada vez más claro. La intérprete, que hace unos días dio el salto a presentadora durante la celebración de la gala de los Premios de la Crítica 2021, ha publicado las primeras imágenes de lo que podría ser el inicio de la segunda temporada de Euphoria. Una fecha que no ha sido casualidad, porque precisamente hace dos años, la serie se estrenaba por todo lo alto en medio mundo a través de HBO.

“Happy 2 year @euphoriaHBO anniversary…see you soon:) pic.twitter.com/IVFpOXhEVx “

Como era de esperar, los usuarios de las redes sociales no perdieron la oportunidad de comentar tal adelanto y, por supuesto, intentar descifrar lo que ocurre en él. Durante el clip, que dura tan solo 20 segundos y que carece de sonido, permite ver a una Zendaya en su instituto. Un plano corto que finaliza sin más información, así que el hype estaba servido: ¿formará parte de la realidad? ¿O será tan solo una de las imaginaciones del personaje?

“zendaya no puede sacar un teaser SIN SONIDO de la segunda temporada de euphoria y encima a esta hora me voy a quedar pelada en cualquier momento“

Y a pesar de la escasa duración del vídeo, los fans de la artista no dudaron en alabar su papel en uno de los proyectos más importantes de su carrera como actriz. Porque si nos habían sabido a poco los episodios especiales de la navidad de 2020, ni qué decir tiene que los segundos en primicia con los que nos ha deleitado vuelven a dejarnos con la miel en los labios.

¿Qué sabemos de la segunda temporada de Euphoria?

Aunque el estreno de la nueva temporada de la serie estaba fijado para 2020, la fecha tuvo que posponerse tras el estallido de la pandemia, que impidió que el reparto se pudiera reunir. Pero a pesar del varapalo de todos los espectadores, la serie retomó su rodaje a principios de 2021, así que... prevemos que cualquiera de estos días HBO haga pública la fecha de su regreso oficial y, por qué no decirlo, por todo lo alto.

“Aquí esperando que saquen la segunda temporada de euphoria pic.twitter.com/Uk62n8tEnJ“ — ✨Is Arelys✨ (@Sanz1Saenz) January 25, 2021

Para saciar la larga espera, es cierto que pudimos disfrutar de Zendaya tras la publicación de los dos episodios "puente" del pasado mes de diciembre. La actriz bromeó con que podría estar de vuelta más pronto de lo que imaginábamos, pero nada hacía presagiar que estos capítulos calarían tanto entre un fandom cargado de expectativas respecto a las nuevas tramas. "Trouble Don't Last Always" -"Los problemas no duran para siempre"-, giraba en torno al personaje de Rue después de que Jules, su mejor amiga, la abandonase en la estación de tren. Maravillados y con la boca abierta es poco comparado a cómo nos dejó este episodio.

"F*ck Anyone Who's Not A Sea Blob" -"Que se j*da cualquiera que no sea una gota de mar"- regresó, pero esta vez con Jules como protagonista y sumergiéndose de lleno en el fondo de su mente. Y por si esto no fuera poco, el ansiado capítulo vino acompañado de unas de las colaboraciones más importantes en lo que llevamos de 2021: "Lo vas a olvidar", el temazo que se marcaron Billie Eilish y Rosalía.