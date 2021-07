La foto que confirma el shippeo entre Tom Holland y Zendaya

Los millones de fans que ambos acumulan lo estaban deseando y unas imágenes lo han confirmado: Zendaya y Tom Holland están juntos. Los protagonistas de la nueva entrega de Spider-Man han sido pillados este fin de semana en el interior de un coche dándose un apasionado beso en la boca.

Una vez más, el amor traspasa la gran pantalla para hacerse realidad. Se conocieron rodando 'Spider-Man' en 2017 y parece que el hombre araña ha tejido una telaraña que los une. La pareja fue fotografiada en un semáforo en rojo, durante un paseo en el coche deportivo que posee el actor, cerca del barrio de Silver Lake de Los Ángeles, donde reside la madre de Zendaya, Claire Stoermer. Parece que Tom ya conoce a su suegra, algo que podría indicar que lo suyo va en serio.

Cuando el río suena, ¿agua lleva?

Los rumores sobre una posible relación entre ambos no son ninguna novedad. De hecho, tendríamos que retrotraernos a 2017, año en que Tom interpretó a Peter Parker y Zendaya a su compañera Michelle en la película 'Spider-Man: Homecoming'. Por aquel entonces, fueron varios los medios de comunicación que avisaron sobre la posibilidad de que ya estaban juntos. "Han sido supercuidadosos a la hora de mantenerlo en privado y fuera del foco público, pero se han ido de vacaciones el uno con el otro y tratan de pasar todo el tiempo posible entre ellos", declaró una fuente a 'People' en julio de ese mismo año.

Recordemos que en ese momento ellos mismos bromearon sobre esas especulaciones en sus redes sociales: "Espera, espera... Mi favorito es cuando dice que nos vamos de vacaciones juntos. ¡JA! No he ido de vacaciones en años!", tuiteaba la actriz. "@Zendaya, ¿cuenta la gira de prensa?", le respondía Holland con sarcasmo.

Sin embargo, Holland siempre ha agradecido a Zendaya haberlo ayudado muchísimo con los aspectos más difíciles de la fama. En su momento el actor admitió que a veces sus seguidores le tachaban de grosero, pero que no era intencional, y que la actriz le enseñó a cambiar totalmente su manera de interactuar con su público.

Desde aquello ha llovido mucho y se han publicado varias noticias sobre rupturas, acercamientos y otras supuestas parejas en medio de estos casi cuatro años. Después del rodaje en el que se conocieron, cada uno ha continuado con proyectos que les han otorgado fama y éxitos en medio mundo. Zendaya con la serie 'Euphoria' y Tom con películas como 'Uncharted'.

Cuando ya nadie hablaba de su romance, Page Six los ha vuelto a hacer virales al publicar unas fotografías en las que queda muy claro que no tienen solo una bonita amistad. Y aunque a ellos no les guste que se filtre nada sobre su vida privada, con el estreno de la tercera película de la saga 'Spider-Man' al caer, la noticia no ha pasado desapercibida ni para el público, ni para los productores del film. Hasta el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. ¿Estarán pensando en hacerlo oficial?