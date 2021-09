Estamos acostumbrados a ver a Zendaya como un icono, estrella y referente mundial para muchas generaciones. Sin embargo, la artista se empeña en demostrar una y otra vez la cercanía que posee con todos sus seguidores gracias a la sencillez y facilidad con la que expresa sus sentimientos. En esta ocasión, la actriz es la nueva protagonista de la portada británica de Vogue y no ha perdido la oportunidad de abogar por una correcta salud mental: "Si alguien puede poseer los medios económicos para ir a terapia, le recomendaría que lo hiciera. Creo que es algo hermoso porque no hay nada de malo en trabajar en ti mismo y lidiar con esas cosas con alguien que pueda ayudarte".

"Por supuesto que voy a terapia", continuaba explicando. "La pandemia trajo consigo su primera tristeza del tipo "te despiertas y te sientes mal todo el día". Era como: ¿qué diablos está pasando? ¿Qué es esa nube oscura que se cierne sobre mí y que no sé cómo deshacerme de ella?", exponía. De hecho, una de las cosas que confesó hablar habitualmente con su psicólogo es, precisamente, cómo lidiar con una fama y unos ingresos que llevan junto a ella desde que no era más que una niña: "La esperanza se basa en tener una carrera en la que pueda estar en una buena posición financiera para hacer las cosas que quiero hacer, disfrutar del trabajo y no tener que preocuparme por otras cosas", indicaba. "A pesar de ello siempre me digo: siempre tendré que trabajar". Porque si no lo hago, mañana todo podría desaparecer".

"A Rue solo puedo entenderla hasta cierto punto"

Como no podía ser de otra manera, Zendaya también dedicó parte de la entrevista a detallar cómo se siente después del éxito que obtuvo con su papel en Euphoria: "Rue es la persona más sobria a la que se le puede pedir que interprete ese papel. Solo puedo entenderlo hasta cierto punto, porque luego tengo que apoyarme en Sam. Fue adicto durante muchos años cuando era adolescente. Está limpio desde los 19 años y eso es lo que me da esperanzas. Cuando tenemos toda esta mierda realmente oscura, especialmente esta temporada, me rompe el corazón por Rue. Pero hay un rayo de esperanza porque sé que ella es una versión de él", confesaba con emoción sobre Sam Levinson, director de la ficción.

Exchica Disney, la actriz aclaró que se negó en rotundo cuando la factoría le propuso darse su primer beso frente a las cámaras de Shake It Up, el programa que protagonizaba: "Recuerdo estar allí y decir: "no pienso hacer esto, le voy a dar un beso en la mejilla porque todavía no me han besado y no quiero que ese momento esté en cámara"", recordaba.

Cuando le toca hacer balance de todo lo que ha vivido y proyectar su vida de cara a los próximos años, Zendaya desveló que nunca se ha visto marcada o presionada por la sociedad a la hora de conducir su vida por uno u otro camino: "Nunca he pensado eso de "quiero hacer esto en este momento, luego a partir de esta edad esto otro...". Un día tendré una familia, pero no trato de ponerle fecha porque sucederá si el destino así lo quiere". Para ella, el "verdadero feminismo" significa ser interseccional y abarcar a "mujeres que se parecen a ti, mujeres que no se parecen a ti o mujeres cuyas experiencias son diferentes a ti": "Eso significa mujeres negras, mujeres trans... eso significa todas las mujeres", concluía.