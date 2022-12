No hay nada más sobrecogedor que una madre que pierde a su hijo. Partiendo de esa dolorosa verdad, el cineasta Rodrigo Sorogoyen construyó una película de terror psicológico minimalista y certera. Nunca la historia de un corto nunca fue tan grande. Así es la de Madre (2017), la cinta con la que el director de As bestas (2022) logró el Goya al Mejor cortometraje y después la nominación en los Oscar.

Coincidiendo con el arranque de la temporada de premios que nos llevará hasta la 37 edición de los Goya 2023, en la que As bestas, de Sorogoyen parte como gran favorita y acumula decenas de nominaciones, RTVE Play recupera otra de sus grandes obras. Madre (2019), disponible en RTVE Play, es una oportunidad única para descubrir el talento del cineasta que, aquí, también trabajó mano a mano con la guionista Isabel Peña.

La cita nos llega hasta la desaparición del hijo de Elena, a la que interpreta Nieto, y que continúa 10 años después cuando la mujer sigue buscando a su hijo en Francia, en la zona que desapareció. Su encuentro con un joven de la edad que debería tener su hijo devuelve la esperanza a la protagonista.

Una película que se ha convertido en indispensable de nuestro cine que no deberías perderte. A continúación repasamos algunas claves de la cinta y te damos unas cuantas razones por las que tienes que adentrarte en su universo.

De hecho, la película se centra en el amor materno filial, tantas veces repetido, aunque en este caso, como apunta su director, "muchas veces tiene algo de incestuoso". Y ese también es un tema. Una oportunidad para cuestionar cosas nuevas y no contar lo de siempre.

La película ha sido relacionada con directores como Lars Von Trier o Jaime Rosales , sin embargo, Sorogoyen siempre ha defendido que Madre tiene mucho que ver con el cine francés, ese cine de miradas y silencios que cuenta más en aquello que no se dice. De hecho, uno de los títulos que el director toma como referencia y que tuvo en mente desde el principio del rodaje es El soplo al corazón (Louis Malle, 1971), en el que uno de los temas que se trata es el incesto.

Cuando Sorogoyen le propuso la idea a la guionista Isabel Peña (con quien trabaja habitualmente) ella tuvo claro desde el principiono que no estaba interesada en hacer una típica historia de secuestros. Tampoco lo quería Sorogoyen, así que, ambos emprendieron un camnino que les llevó a hacer algo completamente nuevo que se centraba en el después y que nos invitaba a averiguar cómo había afectado esa pérdida a la protagonista. " Queríamos una película más intimista, más de personajes . Algo en lo que también ha sido fundamental el trabajo de Marta Nieto, que logra llevar más allá nuestras ideas, gracias a su interpretación”, explica Sorogoyen en una entrevista a RTVE.es .

Lo cierto es que Madre no es una película creada para todos los publicos , pero su relato nos hace plantearnos preguntas muy humanas y universales. Es así como consigue que todo aquel que llegue a ella acabe involucrándose en al historia, formando parte del dolor de la protagonista. "Reconozco que puede ser una película incómoda. Pero la gente que ha entrado en la historia, solo me ha hablado maravillas”, explica el director.

“Por ejemplo -continúa la actriz-, hablamos con mucha gente que tenía que ver con el mundo de los desaparecidos . Me costó mucho entrar en el personaje, pero luego me costó incluso más salir, porque es un lugar terrorífico. Un personaje así toca los pilares, la estructura de tu ser. Porque la locura, la desesperación, la incertidumbre… son lugares muy oscuros", concluye.

“Elena es un personaje muy complejo que a veces incluso roza la locura -comenta Sorogoyen-. Creo que lo más interesante de la película es ver cómo evoluciona y hasta donde nos va a llevar. Aunque por el camino haga cosas que a veces resulten muy extrañas”. Un personaje redondo que para Nieto significó muchísimo en su carrera, un papel en el que entró de lleno. “En mi caso es muy importante el tiempo y la pasión . Yo empecé a estudiar francés y a adelgazar antes de que la película tuviese financiación. Tenía la certeza de que la íbamos a hacer. Eso me permitió entrar en el personaje mucho antes del rodaje y poder tener procesos de ensayo muy profundos”.

Al principio de la película, que comienza diez años después del corto, Elena está muerta , solo se mantiene por la débil esperanza de que aparezca su hijo. " Queríamos que Madre fuera un viaje hacia la luz", relata en una entrevista el cineasta. Y nadie mejor para ese camino personal e interpretativo que Marta Nieto. La muerte de Elena no se ve en la película, pero ha ocurrido en ese lapso de tiempo de diez años. Un hecho complejísimo que la actriz plasma en gestos y miradas que con toda su vacuidad, dicen tanto.

Sorogoyen en estado puro

Por último, no podíamos dejar de destacar el virtuosismo de Sorogoyen. Una realización que consigue que la cámara sea un personaje más pero que, a la vez, no desvirtúe el intimismo de la historia. "El corto estaba rodado –asegura- y, por ejemplo, cuando la película comienza vemos a la protagonista en planos generales, normalmente sola, para destacar esa soledad y desesperación. No quiero aburrir con detalles técnicos, pero creo que hemos trabajado mucho la realización para buscar nuevos caminos, y que el equipo ha hecho un gran trabajo. Hemos intentado cuidar toda la película, pero de forma que la realización nunca destacara sobre lo más importante que, en este caso, son los personajes”.

