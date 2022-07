Penélope Cruz logra el Oscar en la noche triunfal de 'Slumdog millionaire'

Apenas hubo sorpresas en la 81ª edición de los Premios Oscar. Y, en lo que se refiere a las aspiraciones españolas, mejor que así haya sido.



Poco después de las 02.45 hora peninsular española, cuando los académicos apenas se acomodaban en sus butacas y los telespectadores terminaban de amoldarse al sofá, cinco actrices con Oscar -Eva Marie Saint, Whoopi Goldberg, Anjelica Huston, Tilda Swinton y Goldie Hawn- entraban en el escenario para presentar y entregar el que ha sido el primer Oscar a una actriz española y el segundo para un intérprete de nuestro país, tras el de Javier Bardem.



Nuestra 'Pe' fue la primera candidata en subir al escenario del Kodak Theatre a recoger una estatuilla, y eso acabó con los nervios y las posibles taquicardias para el público español, que en adelante pudo dedicarse a disfrutar de una gala en la que los premios han ido más o menos según lo previsto.



Slumdog millionaire ha sido la absoluta triunfadora de la 81ª edición de los Premios Oscar con ocho galardones, incluyendo los más importantes, y apenas ha dejado a El curioso caso de Benjamin Button las migajas doradas, tres, a Mejor Dirección Artística, Efectos Visuales y Maquillaje.



El cuento de hadas ambientado en los suburbios de Bombay se ha llevado los Oscar a Mejor Película, Dirección (Danny Boyle), Guión Adaptado (Simon Beaufoy), Música, Canción (por "Jai Ho"), Fotografía, Montaje y Montaje de Sonido.



Sólo la japonesa Okuribito, Mejor Película de Habla No Inglesa, y Sean Penn como Mejor Actor Principal por su papel en Mi nombre es Harvey Milk han roto las quinielas que ya se apuntaban en las semanas previas a la ceremonia.



Un cuarto de hora de lágrimas



Después de abrazarse a su madre, y tras oír a Tilda Swinton decir su nombre, la actriz española se ha subido al escenario y ha comenzado preguntando si alguien se había desmayado alguna vez al recibir el premio. "Creo que voy a ser la primera", ha dicho.



En sus agradecimientos, Penélope se ha referido a la Academia hollywoodiense, a las actrices con las que ha competido, a Woody Allen, a Pedro Almodóvar, Bigas Luna, a su familia, su hermana...



Uno de los momentos más emotivos de su discurso ha sido cuando ha mencionado su infancia en Alcobendas. "Me quedaba viendo esto [la ceremonia de los Oscar] toda la noche, y esto es un signo de unidad en el mundo".



Ya en español, Penélope lo ha dedicado a "todos los que sientan que esto es suyo, y a todos los actores de mi país".



Esta misma dedicatoria la ha reiterado en la rueda de prensa posterior a la recepción del galardón. Entonces ha reconocido también que ha estado llorando durante más de un cuarto de hora debido a la emoción.



"Aún no me lo creo. He llorado durante más de quince minutos en un pasillo, no podía ni hablar por el móvil", ha reconocido Penélope, que creía que la estatuilla "era uno de juguete de los que te regalan los amigos".



Una ceremonia musical y con un humor más elegante



Después de la tradicional alfombra roja en la que han triunfado los escotes palabra de honor y los tonos claros, a las 02.30 hora peninsular española Hugh Jackman hacía acto de presencia en el escenario del Kodak Theatre y con un "buenas noches y bienvenidos a la gala de los Oscar" abría una ceremonia que buscaba revitalizar sus cifras de audiencia, tan lamentables el pasado año.



Para ello, los productores Laurence Mark y Bill Condon han diseñado para el evento un guión de carácter musical, alejado del clásico humor que caracterizaba

el acto, tipo Billy Cristal, Whoopi Goldberg o Chris Rock.



Hugh Jackman ha sido el protagonista de varios numeros musicales que se han intercalado entre premio y premio y que ha contado con otros participantes, incluyendo a Anne Hathaway, Zac Efron, Alicia Keys o Beyoncé.



En el primero de ellos, cuya letra hacía referencia a las principales películas nominadas, se han mezclado escenarios de apariencia desastrada también referidas a los filmes. Otro ha sido un homenaje al género musical, mezclando músicas de míticas películas como West Side Story, Jesucristo Superstar, Chicago o Bailando bajo la lluvia.



Ensayando con champú desde los ocho años



Entre las dedicatorias y agradecimientos de los premios, ha destacado la de los familiares del difunto Heath Ledger (su padre, su madre y su hermana han pronunciado algunas palabras), que se ha llevado un Oscar a Mejor Actor de Reparto que tenía su nombre desde hace meses.



Los premiados con la estatuilla a mejor actor principal también han realizado discursos con sello personal y un tono emocionante. Kate Winslet reflejaba una gran excitación al recibir su primera estatuilla tras seis nominaciones sin premio.



Se ha referido a la amenaza de desmayo que Penélope había insinuado y ha reconocido que desde niña lleva ensayando la recepción de la estatuilla con un bote de champú. Después de acordarse de su padre, de Peter Jackson, de su marido Sam Mendes, de Stephen Daldry, se ha dirigido a sus rivales en la categoría para decirles, en tono de enhorabuena, que "estamos en la misma categoría que Meryl Streep". Finalmente ha señalado humorísticamente a esta con el dedo y le ha dicho: "Lo siento, Meryl, lo tienes que aguantar".



Sean Penn, una de las sorpresas de la noche, ha recibido su degundo Oscar. "No me lo esperaba", ha dicho, pero sin embargo ha sacado una hojita y sus gafas para leer "unos cuantos nombres": el de su mejor amigo, el del círculo más cercano a la película, incluyendo el guionista, los productores y su director, Gus Van Sant.



Después ha criticado la prohibición del matrimonio homosexual. "Estoy muy orgulloso de pertenecer a un país que está dispuesto a elegir a un hombre muy elegante como presidente", ha dicho antes de concluir refiriéndose al derrotado Mickey Rourke, que "resurge y es mi hermano".