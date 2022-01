'Slumdog millionaire': Dickens va a la India

Slumdog millonaire ha obtenido el Óscar a la mejor película de 2008 y se convirtió en la película triunfadora de la ceremonia, con un total deJamal es un "perro de chabola" (slumdog) de Bombay que tiene la oportunidad de convertirse en millonario (millionaire) gracias a su participación en el programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario?.le han ayudado a superar los duros golpes que a los huérfanos miserables como él le depara la vida en la India. Y la suerte, el destino, la inteligencia o la astucia pueden ayudarle a ganar.Mientras se resuelve si le espera el éxito o el fracaso, puede que ese destino sorprenda a Jamalque la desgracia ha ido destejiendo una y otra vez desde que era un niño.Bollywood ha llegado a los Oscar, señora. O. Y en una época de multiculturalismo en la que, por qué no, hace falta mestizaje tambien cinematográfico, la cinta de Danny Boyle -británica, no lo olvidemos- cuenta con todos los ingredientes para llevarse un saco de premios, desde sus aires de cine independiente -su presupuesto, sólo 15 millones de dólares- hasta una música de calidad, pasando porLa ganadora del Globo de Oro cuenta, en resumen, una historia 'made in Hollywood', digo Bollywood.