MEJOR PELÍCULA ANIMADA » 'Bolt', de Chris Williams y Byron Howard 'Kung Fu Panda', de Mark Osborne y John Stevenson 'WALL-E', de Andrew StantonOSCAR

MEJOR GUIÓN ORIGINAL » Courtney Hunt, por 'Río helado' Mike Leigh, por 'Happy, un cuento sobre la felicidad' Martin McDonagh, por 'Escondidos en Brujas' Dustin Lance Black, por 'Mi nombre es Harvey Milk'OSCAR Andrew Stanton, Jim Reardon y Pete Docter, por 'WALL-E'

MEJOR GUIÓN ADAPTADO » Eric Roth y Robin Swicord, por 'El curioso caso de Benjamin Button' John Patrick Shanley, por 'La duda' Peter Morgan, por 'El desafío - Frost contra Nixon' David Hare, por 'The Reader (El lector)' Simon Beaufoy, por 'Slumdog millionaire'OSCAR

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE » James J. Murakami y Gary Fettis, por 'El intercambio' Donald Graham Burt y Victor J. Zolfo, por 'El curioso caso de Benjamin Button'OSCAR Nathan Crowley y Peter Lando, por 'El caballero oscuro' Michael Carlin y Rebecca Alleway, por 'La duquesa' Kristi Zea y Debra Schutt, por 'Revolutionary Road'

MEJOR FOTOGRAFÍA » 'El intercambio' 'El curioso caso de Benjamin Button' 'El caballero oscuro' 'The Reader (El lector)' 'Slumdog millionaire'OSCAR

MEJOR MEZCLA DE SONIDO » 'El curioso caso de Benjamin Button' 'El caballero oscuro' 'Slumdog millionaire'OSCAR 'WALL-E' 'Wanted'

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO » 'El caballero oscuro'OSCAR 'Iron Man' 'Slumdog millionaire' 'WALL-E' 'Wanted'

MEJOR MÚSICA ORIGINAL » 'El curioso caso de Benjamin Button', de Alexandre Desplat OSCAR 'Resistencia', de James Newton Howard 'Mi nombre es Harvey Milk', de Danny Elfman 'Slumdog millionaire', de A.R. RahmanOSCAR 'WALL-E', de Thomas Newman

MEJOR CANCIÓN » "Down to Earth", de 'WALL-E', por Peter Gabriel y Thomas Newman "Jai Ho", de 'Slumdog millionaire', por A.R. Rahman y GulzarOSCAR "O... Saya", de 'Slumdog millionaire', por A.R. Rahman y Maya Arulpragasam

MEJOR VESTUARIO » 'Australia' OSCAR 'El curioso caso de Benjamin Button' 'La duquesa'OSCAR 'Mi nombre es Harvey Milk' 'Revolutionary Road'

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL » 'The Betrayal (Nerakhoon)' 'Encounters at the End of the World' 'The Garden' 'Man on Wire'OSCAR 'Trouble the Water'

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL » 'The Conscience of Nhem En' 'The Final Inch' 'Smile Pinki'OSCAR 'The Witness - From the Balcony of Room 306'

MEJOR EDICIÓN » 'El curioso caso de Benjamin Button' 'El caballero oscuro' 'El desafío - Frost contra Nixon' 'Mi nombre es Harvey Milk' 'Slumdog millionaire'OSCAR

MEJOR MAQUILLAJE » 'El curioso caso de Benjamin Button'OSCAR 'El caballero oscuro' 'Hellboy II: El ejército dorado'

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO » 'La Maison en Petits Cubes'OSCAR 'Lavatory & Lovestory' 'Oktapodi' 'Presto' 'This Way Up'

MEJOR CORTOMETRAJE » 'Auf der Strecke (On the Line)' 'Manon on the Asphalt' 'New Boy' 'The Pig' 'Spielzeugland (Toyland)'OSCAR