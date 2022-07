Melissa Leo, una madre 'desesperada' por el Oscar

¿De qué sería capaz una madre con dos hijos que es abandonada y arruinada por su marido en medio del inhóspito frío de Canadá? La veterana actriz Melissa Leo responde.



En su papel en la película Río helado, Leo muestra cómo la única solución de una madre desesperada, Ray Eddy, es colaborar en el tráfico ilegal de inmigrantes por un helado río de la frontera con Canadá para ganarse algún dinero.



Leo (Nueva York,1960) en la vida real es madre solera de un hijo de 21 años, algo que, según ha reconocido en entrevistas a medios locales, le ha servido para dar vida al personaje de Ray con mayor realismo y entrega. Y precisamente gracias a Ray está nominada al oscar a la mejor actriz de 2008.



Aunque Leo ha sido más protagonista en la pequeña pantalla en series como Homicide: Life on the Streets, All My Children o The Young Riders, su papel en el filme 21 Gramos (2003), del mexicano Alejandro González Iñárritu, la catapultó hacia el éxito del séptimo arte, donde ha logrado ponerse a la altura de estrellas como Meryl Streep o Kate Winslet, frente a las que compite por el Oscar.



Según ha declarado en varios medios locales, Leo ha interpretado más de 60 papeles, la mayoría secundarios, durante los 30 años que lleva trabajando en la industria y ésta es la primera vez que está nominada a mejor actriz. Una, al menos aparente, contradicción que podría sucumbir si consigue la estatuilla dorada.



Los críticos hablan de "thriller apasionante", de "magnífica epopeya" y no son pocos los que alaban la interpretación de su veterana protagonista.



De momento, Melissa Leo ha ganado algunos 'combates' con el papel de Ray Eddy como han sido la Concha de Plata a la mejor actriz en el pasado Festival de San Sebastián, el premio a la mejor actriz en el Festival de cine independiente Sundance, y varias nominaciones a diversos premios, entre ellos los del sindicato de actores SAG y los Independent Spirit Awards.



Pero el 22 de febrero llegará la batalla más dura en la que competirá por la estatuilla dorada con Meryl Streep (La duda), Anne Hathaway (La boda de Rachel) Angelina Jolie (El sustituto) y Kate Winslet (The Reader/El lector).





