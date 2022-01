Tiene 45 años, es de Brooklyn, Nueva York, y desde los 20 años siempre tuvo claro lo suyo era la interpretación.No ha llegado a ser la más popular de la meca del cine en Hollywood, pero tampoco ha parado de trabajar compaginando televisión, cine y teatro.Su mejor momento llegó casi al comienzo de su carrera con un inesperado Oscar como Mejor Actriz de Reparto por ser la novia de un abogado sin experiencia, en(1992). Las malas lenguas dicen que el presentador se equivocó al decir su nombre cuando iba a entregar la estatuilla. Una anécdota que ha dejado huella, para bien y para mal, en su carrera.Desde entonces toda su filmografía está marcada por la comedia, sobre todo por la de corte romántica, y por un buen número de papeles breves y secundarios que no le ha permitido mostrar toda su capacidad interpretativa.El teatro marcó desde el inicio su trayectoria, llegando incluso a crear su propio grupo vanguardista en el que actuaba a la vez que participaba en producciones televisivas comoSu debut en la gran pantalla fue en 1984 con The Flamingo Kid.(1993),(1992) o(1995)son otros trabajos que ha firmado Tomei, que volvió a estar cerca del Oscar con una segunda nominación por su personaje de(2001), donde protagoniza una historia de amor dramática con un chico más joven que ella.Nos ha hecho reír en las cintas(1995)(2003) y pudimos ver su vena más romántica en(1998),(2000),(2001),(2004) y(2005). No han faltado en su curriculum películas de acción como(2000),(2006) o uno de sus más recientes estrenos,(2007)Conllega para Marisa su tercera oportunidad de acercarse al Oscar como Cassidy, una bailarina 'stripper' con un hijo que vive su particular historia de amor con Mickey Rourke , un luchador al final de su carrera profesional.