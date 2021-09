Kristen Stewart ha protagonizado la mayor transormación del año para su papel en Spencer, la película de Pablo Larrain sobre la vida de Lady Di que es uno de los platos principales de esta edición de la Mostra de Venecia. Otro de ellos es Dune, de Denis Villeneuve, que ha trasladado a Timothée Chalamet, Zendaya o Javier Bardem a la ciudad de los canales. Ha llegado el día de la premiere de ambas películas, y los looks del photocall y la alfombra roja ya están dando mucho que hablar. Ellos son lo más 'hot' entre las celebrities jóvenes: estilosos, ricos, bellos y llenos de talento, todo el mundo está pendiente de lo que harán a continuación.

Kristen Stewart en el Festival de cine de Venecia AFP

En el caso de Stewart, de 31 años, lo que hace es probar que 'clásico' no significa seguro. Como Penelope Cruz, siempre apuesta por Chanel, pero sus looks provocativos despiertan tantas pasiones como críticas. Hoy, un buen puñado de cada. La actriz estaba espectacular en el photocall de Spencer al que ha acudido con un cortísimo traje de la colección pre-fall 2021 de Chanel: escogido por su estilista, Tara Swennen, ha convertido las piernas de Stewart en las protagonistas indiscutibles del evento sin renunciar a un atisbo de su elegancia. El traje es una obra maestra y le queda de maravilla.

Kristen Stewart en el Festival de cine de Venecia EFE ON MB

Ahora bien, el que no arriesga no gana, y como plato fuerte de la velada, Kristen Stewart ha cambiado el traje por... ¿el pijama? De eso la están acusando en Instagram los fans que, aficionados a la moda, no se ponen de acuerdo a la hora de emitir un veredicto sobre el cojunto lencero de Chanel que la actriz ha revelado en la alfombra roja. Formado por una blusa lencera de tirantes, que cubre hasta media pierna y se ajusta con una goma (y un lazo negro) a la cintura, y por un pantalón a juego, es un diseño de la colección otoño e invierno 2021.

Pese a todo, la apuesta está clara: romper con su informalidad donde todos esperaban un look principesco propio de Diana de Gales. Algo con lo que también ha jugado Timothée Chalamet: el joven al que Cannes convirtió en el rey de las alfombras rojas (aplaudido, envidiado y muchas veces ilustrado), su estrategia ha sido la inversa: al photocall ha acudido en chándal, aunque no en cualquier chándal: un diseño muy urbano de Haider Ackermann que ha combinado con unos botines elegantes y sus características gafas de sol.

Timothée Chalamet en el Festival de cine de Venecia AFP

Ahora bien, en sus redes hemos podido ver que un rato después se ha cambiado a un traje rosa de Stella McCartney con el que esperamos verle en la alfombra roja (pues ha borrado la foto inmediatamente). Original, auténtico y muy coherente con el estilo, intencional y rompedor, pero siempre con un puntito 'canalla' que Chalamet está convirtiendo en su seña.

Una decisión que ha despistado: en sus redes sociales subía una foto con un traje rosa de Stella McArtney que todo el mundo apostaba iba a ser su look para esta noche. Pero no: Haider Ackermann vuelve a firmar su look rompedor y estimulante, como de otro planeta, muy apropiado para la premiere de Dune. Un glamuroso 'uniforme' de terciopelo negro que deja claro su negativa a atenerse al clásico traje negro en el que se refugian otras celebrities masculinas. ¡No, gracias!

Timothée Chalamet en la premiere de 'Dune' en Venecia EFE FRR HK

Por último, pero antes que nadie, Zendaya: la actriz más elegante de la temporada de premios norteamericana hacía su debut europeo en el photocall e impactaba, de nuevo, con un difícil diseño de Valentino que consigue lucir con la elegancia andrógina que la caracteriza.

Zendaya en el Festival de cine de Venecia REUTERS mjb

Altísima y esbelta, sólo ella podría sacar tanto partido al vestido holgado, con cuello de camisa y una arriesgada abertura en la parte delantera, con el que ha hecho su entrada en el photocall de Dune. Con un femenino lazo rosa y una masculina americana oversized, encapsula de forma perfecta la ambivalencia de su estilo. El diseño pertenece a la colección otoño e invierno 2021 de la firma de alta costura.

Zendaya en la premiere de 'Dune' en Venecia REUTERS mjb/JCS/MEP

En la alfombra roja, un escultórico vestido de Balmain que emula sobre su piel el efecto de piel mojada. "La diosa ha llegado", escribe Olivier Rousteing, director creativo y artífice del vestido y responsable, también, del look con el que Milena Smit estrenaba la alfombra roja de Venecia. Un look impresionante que Zendaya completa con joyas de oro blanco y esmeraldas de Bulgari y un efecto mojado sobre su pelo suelto.