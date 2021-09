Una foto va a seguir circulando meses y años después del final de estra Mostra de Venecia: la de Jennifer López vestida de blanco posando junto a Ben Affleck en la alfombra roja. Atrás quedó la química de Jessica Chastain y Oscar Isaac en la premiere de Escenas de un matrimonio, la ciudad más romántica de Europa tiene dos nuevos reyes. Ellos han sido los más deseados, los más aplaudidos... ¿pero han sido los mejor vestidos?

Alguien tiene que reivindicar el estilazo de Anya Taylor-Joy y Dakota Johnson o el glamur del que nuestras estrellas más internacionales, Penélope Cruz y Antonio Banderas, Jaime Lorente o Ester Expósito, hacían gala en la 78ª edición del Festival de Cine de Venecia. Aquí están todos los looks ganadores que han marcado la alfombra roja.

Cynthia Erivo en la premiere de 'The Last Duel' EFE FRR HK

Jodie Comer en la premiere de 'The Last Duel' AFP

Jodie Comer , la otra estrella de The Last Duel , también apuesta por el discreto negro pero por un diseño original y arriesgado: de cuello alto, manga corta y transparencias que se distribuyen en un degradado diagonal.

Jennifer López arrasa con un vestido blanco que hace sonar campanas de boda. Lo firma Georges Hobeika y tiene escotazo, cuerpo de sirena y una discreta cola. Ben Affleck la acompaña discreto, como un complemento más que no quiere molestar en la composición del estilista Rob Zangardi para JLo. Completa el look con joyas de Cartier, taconazos de Jimmy Choo y la sonrisa más deslumbrante que hemos visto nunca.

Premiere de 'The Last Duel'

Su compañera de Élite, Ester Expósito , fue el otro plato fuerte del festival, donde ha lucido tres exclusivos looks que han dado mucho que hablar, y que con su look sobre la alfombra roja ha consolidado el salto 'fashion' que ha dado a nivel internacional: vestida por su estilista, Victor Blanco, ha apostado por el corte sirena, el verde y las plumas de este diseño de Atelier Versace . Lo mejor de lo mejor.

Kate Hudson es la protagonista de Mona Lisa and The Blood Moon , uno de los estrenos más atrevidos de Venecia. La película la ha puesto en el centro de las miradas de los críticos independientes, y su paso por alfombra roja en la de los aficionados a la moda: este Valentino de tul rojo con transparencias y manga victoriana ha sido un acierto de su estilista, Sophie Lopez.

Premiere de 'Mona Lisa and The Blood Moon'

Y si alguien gusta sobre la alfombra roja, es Anya Taylor Joy : con una belleza atemporal y una dulzura casi 'retro', que recuerda a la gracia de actrices icónicas como Audrey Hepburn, su vestido rosa es obra de Christian Dior . Las joyas, como no podía ser de otra manera, son de Tiffany & Co .

Premiere de 'Last Night'

Dakota Johnson, de Gucci , era la estrella más brillante en la premiere de The Lost Daughter.

No hay dos hermanos más elegantes que los Gyllenhaal, y esta vez el protagonismo se lo ha llevado él: Jake Gyllenhaal, de Valentino , ha arrasado con un traje blanco, el pelo engominado hacia atrás y la camisa blanca desabotonada. Original, desenfadado e irresistible.

Premiere de 'Dune'

De otro planeta. Así son Zendaya y Timothée Chalamet, que se han impregnado del espíritu de la película que representan para constuirse como los reyes absolutos de la alfombra roja. Él, con un glamuroso 'uniforme' de terciopelo negro que deja claro su negativa a atenerse al clásico traje negro que siempre lleva Javier Bardem.

Timothée Chalamet en la premiere de 'Dune' en Venecia EFE FRR HK

Una decisión que ha despistado: en sus redes sociales subía una foto con un traje rosa de Stella McArtney que todo el mundo apostaba iba a ser su look para esta noche. Pero no: Haider Ackermann vuelve a firmar su look rompedor y estimulante.

Zendaya en la premiere de 'Dune' en Venecia REUTERS mjb/JCS/MEP

Ella, con un escultórico vestido de Balmain que emula sobre su piel el efecto de piel mojada. "La diosa ha llegado", escribe Olivier Rousteing, director creativo y artífice del vestido y responsable, también, del look con el que Milena Smit estrenaba la alfombra roja de Venecia. Un look impresionante que Zendaya completa con joyas de oro blanco y esmeraldas de Bulgari y un efecto mojado sobre su pelo suelto.

Zendaya en la premiere de 'Dune' en Venecia REUTERS mjb/JCS/MEP

También sobre la alfombra roja, Isabelle Huppert con un diseño de Armani Privé, también de terciopelo y con una consteación de brillantes. Un diseño que pertenece a la colección de costura otoño invierno 2019. De la misma firma, pero de la colección del verano 2021, Barbara Palvin.

Isabelle Huppert en la premiere de 'Dune' en Venecia EFE FRR HK