Jaime Lorente va a ser papá por primera vez. Lo anuncia la revista ¡HOLA! mientras las redes se llenan de emoción por el estreno de La casa de papel. Esta noticia eclipsa todo lo demás: el ex de María Pedraza, que ganó popularidad en Élite, dio vida a El Cid y durante la pandemia emprendía una carrera musical, está a punto de estrenarse en una nueva faceta: la de cabeza de familia. La noticia llega nueve meses después de anunciar públicamente su ruptura. Jaime Lorente habría encontrado la estabilidad junto a su nueva pareja, que también trabaja en la serie que le catapultó al estrellato y ha vuelto este viernes a las pantallas. Aún no conocemos su nombre ni su rostro, pero sabemos que forma parte del departamento de vestuario de La casa de papel.

Atrás quedan los días en los que Jaime Lorente y María Pedraza soñaban con un futuro juntos: su historia de amor, que se mantuvo viva durante dos años, se terminó el pasado mes de enero. Ella, tras eliminar a Jaime de sus redes y de su vida, mantuvo una breve relación con Marc Márquez y ha pasado página junto a Álex González, y parece que lo suyo cada vez va más en serio. Pero Lorente y su pareja sí que se dan prisa. Según la revista, se espera que en el mes de noviembre nazca su primera hija, a quien llamarán Amaia. Los dos se encontrarían muy emocionados con la noticia.

Jaime Lorente y María Pedraza en aguas del Mediterráneo en julio de 2020. GTRES

Lorente siempre ha sido muy niñero: se considera un chico muy familiar y adora sus padres, sus hermanos y sobre todo a sus sobrinos, que a menudo aparecen en sus redes sociales. Sin embargo, con su carácter privado, la noticia que revela ¡HOLA! aún no ha sido anunciada en primera persona en la cuenta de Instagram en la que comparte algunos aspectos de su vida, pero prefiere no sumergirse demasiado ("Por mi salud mental, mi vida personal y la de mi pareja, que tampoco tiene necesidad de que yo reciba según qué cosas", decía hace algún tiempo. "Creo que no tengo ni la aplicación instalada en el móvil. Cuando tengo que hacer algo importante, lo hago. Y poco más".). Sí sabemos que su pareja se ha convertido en su nuevo refugio, con quien "duerme las penas" y, también, espera las mayores alegrías.

Aunque mantiene los pies en la tierra, a sus 29 años, el artista murciano se encuentra en la cresta de la ola. Formado en el teatro, ávido lector y amante del arte dramático, su carrera como actor se ha construído con éxito ante una audiencia que adora el toque de 'chico malo' que, como un John Travolta español, Lorente lleva a todos sus papeles. También es poeta y se atreve con el rap, un segundo amor del que hablaba largo y tendido en Tendencias. Ha lanzado varias canciones: a Corazón, Acércate y Romance (El CID), con Natos y Deva, le ha seguido la reciente Mirando al Sol, estrenada en abril de 2021.

Este nuevo momento personal tiene que agradecérselo, como tantas otras cosas, a la serie que le ha puesto en el mapa y que, también, ha marcado el rumbo de su vida personal: La casa de papel. Aunque se siente agradecido, es algo que coge con reservas, como reflexionaba en esta entrevista con Playz: "Claramente lo positivo es que te posiciona, te pone en el mapa y hace que el mundo te conozca y seas reconocido. Luego, supedita tu vida también a esa exposición".

Nos preguntábamos cuál sería la siguiente sorpresa que nos daría Lorente, a quien conocemos como actor, modelo, músico, bailarín y poeta. Pronto, padre de la pequeña Amaia pasará a formar parte de la lista.