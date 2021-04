Jaime Lorente: "En la música soy yo, desde el inicio hasta el final"

Denver en 'La casa de papel', Nano en 'Élite', Rodrigo Díaz de Vivar en 'El Cid'... Todos ellos son personajes que hemos tenido el gusto de ver interpretar a Jaime Lorente. Actor, músico ¡y hasta poeta! Descubrimos con él todas y cada una de estas facetas en Tarde lo que tarde y nos cuenta todos los detalles de su nuevo tema 'Mirando al sol'.

Un tema diferente a los que nos tiene acostumbrados: "Yo creo que es un poco síntoma de la evolución y del proceso creativo que estamos llevando Pablo y yo. Nos gusta juntarnos, ver qué necesitamos contar, cómo darle forma a lo que pasa y sale esto".

Pero no es el debut de Jaime en la música. El artista ya nos ha sorprendido antes con otros temas que repasamos en el programa como 'Acércate' o 'Corazón'. Sin duda, una de las facetas más profundas y poéticas del artista. "Al final es el lugar chiquitito donde me escondo y donde me siento muy libre para poder decir y hacer lo que quiera". Incluso más que en la interpretación: "Al final soy yo, desde el inicio hasta el final".

Los grandes papeles de Jaime Todos recordamos a Jaime Lorente como Denver en 'La casa de papel', una de las series españolas con más éxito en el panorama internacional. "Claramente lo positivo es que te posiciona, te pone en el mapa y hace que el mundo te conozca y seas reconocido. Luego, supedita tu vida también a esa exposición". Esta interpretación supuso el salto a la fama del artista que, asegura, a veces lleva bien y otras no tanto. Y es que, a pesar de ser uno de los chicos con más seguidores en Instagram, nos confiesa que vive muy despegado de las redes sociales "Creo que no tengo ni la aplicación instalada en el móvil. Cuando tengo que hacer algo importante, lo hago. Y poco más". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Jaime Lorente Lopez (@jaimelorentelo)“ “ Tampoco podemos olvidarnos de Nano en 'Élite'. Hermano de Samuel, tipo conflictivo de familia humilde, con ese toque canalla pero que nos deja ver en determinados momentos su enorme corazón. "El viaje de Nano, de 'Élite', fue compartir un viaje con gente tan joven, talentosa. Fue una experiencia mágica". Y más recientemente, hemos podido ver a Jaime como protagonista de 'El Cid'. Un cambio radical de concepto con respecto a Denver y Nano. "Ha sido muy divertido. Era como entrar dentro de un parque temático. Hemos sufrido y nos hemos divertido mucho rodando esta serie. Ha sido muy intensa y difícil. Cualquier ficción de lucha ya significa sufrir, y más si llevas 25 kilos encima. Es muy complicado". Tanto, que hasta se causó un esguince de mano del que, nos asegura, ya está totalmente recuperado. Pero Jaime Lorente no se conforma solo con dar vida al protagonista, y hasta puso voz a la canción de la serie, 'Romance', junto a Deva y Natos y Waor. Una oportunidad que el artista aprovechó para mezclar sus facetas de actor y músico. Aunque no son las únicas.