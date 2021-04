Hace alrededor de un año y medio, se comenzaba a gestar el segundo disco de Alba Reche, 'La pequeña semilla'. Un álbum cocinado a fuego lento, compuesto con mucho mimo y mucha dedicación, y que por fin veía la luz el pasado mes de marzo. Hoy nos lo presenta con toda la ilusión la artista valenciana en Tarde lo que tarde.

"Yo creo que había que darle tiempo y dejarle reposar un poquito a 'Quimera', que fue el anterior disco, el primero. Y todo el proceso de lo que quería hacer realmente, me lo he tomado como eso, como proceso. Las canciones se hicieron realmente en un año. El medio año anterior fue para decidir qué íbamos a plantear".

'La pequeña semilla' es el segundo álbum en formato EP de Alba Reche. Integrado por ocho canciones, entre los que encontramos alguna que otra colaboración con artistas como Fuel Fandango, Çantamarta y Cami. "Hablan de todos los sentimientos que hemos estado viviendo durante este último año. Hemos intentado poner todo lo mejor en él, tanto los músicos como los productores, que al final, gracias a ellos, salen este tipo de canciones. Yo soy la cara visible, pero creo que contamos muchas cosas y que cada uno puede empatizar con cada una de las canciones y encontrarse con alguna de ellas, seguro", nos cuenta la artista.

Así suenan "Los cuerpos", la colaboración con Fuel Fandango que nos sumerge en un sonido muy hipnótico de guitarras y percusiones. "La idea principal de "Los cuerpos" nació con Gabi Fernández, que es uno de los productores junto con Ale Acosta, que forma parte de Fuel Fandango. Y Gabi y yo lo que intentábamos presentar eran referencias de música folclórica española más norteña, más de Galicia porque él es gallego y nos encantaba ese tipo de sonidos. Intentamos llevar esas percusiones lo más tangibles posibles en "Lo cuerpos" y ya luego, el resto de la producción, que habla también mucho de esa atmósfera que crean los cuerpos de levitar y estas cosas, fue Fuel Fandango los que se encargaron de hacerlo junto con nosotros. Y superfelices con el resultado".

Un vídeo liryc en el que aparecen creaciones propias de Alba con la intención de hacerlo más visual y que no fuese un vídeo al uso, limitándose a la letra de canción. "Estuvimos escaneando las pinturas y bueno, haciéndolas a mano para que salieran. Ya compartí parte del proceso, que lo podéis ver en las redes sociales. Es bastante divertido", confiesa la artista. Una manera de aunar sus dos pasiones: música y pintura: "Me parece algo que por qué no hacerlo teniendo la oportunidad. Y es algo que siempre me ha gustado y que realmente era a lo que me iba a dedicar porque como la música siempre ha sido algo tan utópico, que nunca sabes si va salir bien o si vas a tener las oportunidades, me encanta la idea de compaginarlo".

Con Alba Reche hemos querido recordar en Tarde lo que tarde sus inicios. Un recuerdo muy especial para Alba porque lo compartió con su hermana Marina. Y es que todo comenzó cuando su hermana quiso presentarse al casting de Operación Triunfo. "Yo tomé la decisión de presentarme poco antes porque estaba intentado convencerle a ella porque confiaba y yo me estaba dedicando a la música de otra forma. Yo iba por los bares, con mis colegas que tocaban y lo veía de otra forma".

Y la vida quiso que Alba Reche entrara en la Academia de Operación Triunfo en 2018 y nos dejara actuaciones tan brillantes y aplaudidas con las que consiguió emocionarnos como esta de "La llorona". ¿La recuerdas?

Una interpretación que emocionaría hasta a la mismísima Chabela Vargas.

Ahora la joven valeciana regresa por la puerta grande con su segundo álbum de estudio, 'La pequeña semilla'. Un EP muy intenso con letras intimistas y estribillos eufóricos que consolidan su naturaleza de artista en continuo crecimiento.