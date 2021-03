Si no habíamos tenido suficiente con El Madrileño, C. Tangana se ha propuesto no dejar de ofrecernos nueva música. En esta ocasión, Sen Senra es quien lo acompaña en "Qué facilidad". Una canción que promete volar por medio mundo al igual que hicieron sus colaboraciones más recientes. Alba Reche también está de estreno con "La culpa", un tema que forma parte de La pequeña semilla, su nuevo álbum.

Pero si alguien está de estreno por todo lo alto, es Karol G. La colombiana, que al igual que Alba Reche lanza al mercado su disco, trae consigo collabs de locura. Una de ellas es "Contigo voy a muerte", junto a Camilo. Y si te gustan los temas a dos voces, no te pierdas el lanzamiento de Lyanno y Rauw Alejandro con "Poderosa", un tema que fusiona ritmos electrónicos y caribeños que hacen de él una melodía auténtica que narra una historia de baile, sabor y rumba; u "Ojitos Chiquititos", una aventura musical donde Rafa Pabón vuelve a estar acompañado por Jowell y Randy, dos inconfundibles voces que han estado presentes en la música latina desde hace más de 11 años.

Si tienes ganas de empezar la Semana Santa con buen pie, apúntante "Como Estrellas Remix", el nuevo proyecto de LA YOUNG, Omar Montes y El Krtl; "Más Alcohol", lo nuevo de Natos y Waor junto a Recycled; "Aclárate", de Sebastián Cortés; "Se va pero vuelve", de Maikel Delacalle; "No toque mi naik" de la explosiva Nicki Nicole junto a Lunay o lo último de Maluma junto a Pipe Bueno en "Tequila". ¿Te lo vas a perder?

Karol G y Camilo - "Contigo voy a muerte"

Alba Reche - "La culpa"

Sen Senra y C. Tangana - "Qué facilidad"

Lyanno y Rauw Alejandro - "Poderosa"

Nicki Nicole y Lunay - "No toque mi naik"

LA YOUNG, Omar Montes y El Krtl - "Como Estrellas Remix"

Natos y Waor y Recycled J - "Más Alcohol"

Sebastián Cortés - "Aclárate"

Maikel Delacalle - "Se va pero vuelve"

Pipe Bueno y Maluma - "Tequila"