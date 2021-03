Si hace unos días analizábamos el primer adelanto que daba de KG0516, ahora Karol G ha hecho el gran anuncio: el tracklist definitivo ya está al alcance de todos. Tal y como publicó en redes sociales, la intérprete de "Tusa" no ha perdido la oportunidad de incorporar colaboraciones de locura en su nuevo proyecto discográfico. Multitud de artistas que no han pasado desapercibidos para los millones de usuarios que siguen día a día sus redes. Atento, porque hay quien ya tiene su collab favorita.

Mariah Angeliq, Camilo, Anuel AA, J Balvin, Nathy Peluso, Ozuna, Yandar y Yostin, Juanka, Brray, Ludacris, Emilee, Nicki Minaj, Wisin y Yandel, Nicky Jam, Ivy Queen, Zion y Alberto Stylee son los intérpretes que forman parte del nuevo lanzamiento de la colombiana. Un disco del que poco a poco vamos conociendo los detalles y que evidencia, tras la publicación de las canciones que lo darán vida, que podría convertirse en la banda sonora de nuestro verano.

En esta lista, canciones como "Location", "Bichota" o "Tusa" ya han sido ampliamente cantadas y bailadas por todas nosotros. Así que no es de extrañar que estas incorporaciones hayan sido unas de las más aclamadas de los 16 temas.

Déjalos que miren El makinón ft. MAriah Angeliq 200 copas Contigo voy a muerte ft. Camilo DVD El Barco Location ft. Anuel AA y J Balvin Gato malo ft. Nathy Peluso Odisea ft Ozuna Bichota Sola es mejor ft. Yandar y Yostin Arranca pal carajo ft Juanka y Brray Ay, Dios mío Beautiful boy ft. Ludacris y Emilee Tusa ft Nicki minaj Leyendas ft. Wisin y Yandel, Nicky Jam, Ivy Queen, Zion y Alberto Stylec

A bordo de un vuelo que posee el mismo nombre que su disco, Karol G aparecía vestida de azafata haciendo una curiosa declaración: "Prepárate para volar over the rainbow". Y dicho y hecho, porque en pocas horas, los millones de usuarios que siguen su carrera día a día no han perdido la oportunidad de mostrar su asombro ante el pequeño adelanto con el que los ha deleitado. No llega el minuto de duración, pero el vídeo ya ha dado la vuelta al mundo y ha evidenciado no solo el potencial que posee la intérprete en la industria musical actual, sino también lo mucho que quiere sorprendernos durante los próximos meses. "Wherever the fuck I want" es el destino de lo que parece ser un avión cargado de girl power. Un mensaje que siempre ha llevado por bandera y que podría suponer un antes y un después en la música urbana.