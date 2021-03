C. Tangana: "A veces me dicen eso de tú antes molabas"

En torno a los ritmos de Semana Santa, flamenco, del cantante Joselito... ha creado las canciones C.Tangana de su último disco titulado El madrileño. (Luego veremos el por qué de este nombre, que se las trae) Un álbum que salió a la calle hace cuatro días y que ya es el mejor estreno histórico de nuestro páís. Cuenta ya con más de cinco millones de reproducciones. Para todos sus seguidores supone el principio, el comienzo de la escucha musical de lo nuevo de este artista, para el propio C. Tangana, el récord de escuchas supone un plus a lo vivido: "Para mi es el final del disco. Es la sobremesa, un postrecito. Lo fuerte ha sido poder trabajar con estos artistas y el viaje que he hecho".

Tras dos años de trabajo el fruto ha sido la creación de las 14 canciones que conforman el disco: "Los datos son la leche pero comparado con tocar con los músicos de Buenavista no es nada".

Tú te has creío' que por ser yo bueno

Puedes ir pisando por donde friego (Dámela)

Crees que eres el sitio donde estoy cayendo (¿A que no?)

Pero con las mismas que has venío' te puedes ir yendo

Con esta estrofa empieza la canción de "Los tontos" arropado por Kiko Veneno: "Para mí es el mejor escritor de canción en nuestro idioma. Él tiene una ley que es la de escribir cosas bonitas e impactantes pero decirlas de manera sencilla. Ha sido también una premisa para escribir mis canciones de El madrileño", ha confesado el artista en el programa de Julia Varela Tarde lo que tarde. Por aquí te dejamos el tema entero para que disfrutes de él tanto como nosotros:

El concepto del madrileño Como os adelántabamos antes este disco que comenzó a fraguarse en 2018 goza de historias profundas. De esas que le dan sentido a las letras y ritmos que se respiran en él y al propio alma que lo envuelve: "La idea fundamental es como me siento yo en el mundo. Los viajes que hecho por Ámerica Latina... porque yo siento que soy "El madrileño"". Una búsqueda detallada y minuciosa que ha sido el resultado de numerosos viajes y vivencias: "Estaba viajando por Ámerica Latina y me encontré con un montón de recursos musicales y de cosas que yo estaba buscando en España. Entonces me di cuenta de que confluía y del vínculo tan poderoso existente entre las letras españolas y el ritmo latino. Yo soy "El madrileño" pero no solo cuando estaba en España sino más cuando estaba fuera. [...] La denominación viene de una anécdota. En México para intentar imitar el acento español ponen un acento andaluz así como un poco antiguo. Y entonces llegué yo con mi "ejque" madrileño y me hiceron una coña. Me dijeron : Tú no eres español tú eres madrileño", ha segurado riseuño el cantante.

Viviendo un sueño A José Feliciano también le podemos disfrutar en el disco y apreciamos también, el inconfundible sello de los Gipsy Kings: "Ha sido un sueño. Para mi la proposición de los temas es una performance artística. Cada uno es diferente. A algunos artistas les he tenido que seducir, con cada uno ha sido una aventura. Me siento super honrado y orgulloso." Un álbum que resume su bagaje musical pero también la influencia que le queda de sus años de niñez: "Toda la música que yo escuchaba de pequeño tiene mucho que ver. Mi padre es un gran amante de la música. Me enseñó a cantantes como Jorge Drexler, Andrés Calamaro o Kike Veneno", ha relatado. Los tres artistas aparecen en el disco haciendo colaboraciones. Para el primero de ellos ha tenido estas palabras: "Drexler es un maestro y yo soy su discípulo". El tema que han grabado juntos ese llama Nominao.

Cuando olvidaré Uno de los temas que incluye el álbum tiene una parte muy especial. Se trata de unas declaraciones del artista de música española Pepe Blanco. "Yo quería que la copla española estuviese representada. Lo logré con Joselito pero otra de las opciones que tenía era esa declaración de Pepe Blanco. Es una mezcla de tango, de flamencos, un sample de música urbana, percusión cubana. Se trata de una canción un poco discurso para mí. Quería que fuese la primera canción y al final la he puesto casi al final. Explica todas las influencias que he tenido". Lo que está claro es que más allá del éxito recogido tras su lanzamiento hay una cuestión que a C. Tangana le importa en particular: "Que alguien el día de mañana reivindique mis canciones es un sueño para mi. Dentro de 30 o 40 años que sigas vigente". Otra de los retos a los que se enfrenta como artista de este calibre es a las críticas. Y últimamente le pasa algo muy curioso: "A cada gran paso de mi carrera me dicen tú antes molabas. Pero no me preocupa porque a la gente que yo más admiro es normal que se lo hayan dicho eso de que tenían que volver a lo de antes".