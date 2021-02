Ni el distanciamiento social ni la reducción de conciertos en directo parecen saciar nuestras ganas de nueva música, y nuestros artistas más internacionales lo saben. Taylor Swift, que en unos días podrá presumir de haber lanzado tres álbumes en menos de un año, vuelve a sorprendernos gracias a "Gasoline", el nuevo tema publicado junto a HAIM. Pero de colaboraciones va este viernes de carnaval, porque CHUNG HA y Guaynaa han fusionado sus estilos en "Demente", una canción que evidencia la importancia del K-Pop y la música latina.

Sen Senra también llega con "Sublime", un single que supone el último adelanto de Corazón Cromado, el EP que pretende confirmar a uno de los artistas con mayor proyección de la música en castellano y que estará disponible a partir del 26 de marzo.

Seguimos con las collabs, porque H Roto y GARZI vuelven con "Tan Lejos". Lo mismo ocurre con "Vacío", de Luis Fonsi y Rauw Alejando. Una unión que ha despertado el interés de medio mundo y que promete convertirse en uno de los favs de nuestra playlist. Pero este fin de semana no podemos olvidarnos de Operación Triunfo. ¿El motivo? Los temazos que se han marcado Alba Reche en "pido tregua" y Natalia Lacunza en "Corre", la canción original del regreso de El Internado.

¿Aún tienes ganas de más? Pues no te pierdas a Beret en "Te estás olvidando de mí"; a Robledo en "Tú me querías"; Álvaro de Luna con su "Quiero"; Juan Magán con "Dónde estás" o a la grandiosa Ariana Grande en "test drive". No pierdas detalle a todos y cada uno de los lanzamientos que te dejamos a continuación y ármate tu propia playlist carnavalera.

"pido tregua" - Alba Reche

"Corre" - Natalia Lacunza

"Sublime" - Sen Senra

"Quiero" - Álvaro de Luna

"Dónde estás" - Juan Magán

"test drive" - Ariana Grande

"Vacío" - Luis Fonsi y Rauw Alejandro

"Te estás olvidando de mí" - Beret

"Tan lejos" - H Roto y GARZI

"Tú me querías" - Robledo

"Demente" - CHUNG HA y Guaynaa