Cada vez es más habitual ver cómo artistas de todas las disciplinas consiguen ofrecernos la versión más polivalente de sí mismos. O sino que se lo digan a los jóvenes actores y actrices que copan las tendencias en la actualidad. Ejemplo de ello es Jaime Lorente. El intérprete, al que pudimos ver en series como La casa de papel o Élite, no ha dudado en demostrar que la música también es lo suyo. Ya triunfó cuando lanzó su primer poemario, pero ahora regresa al panorama musical gracias a "Mirando al sol".

Si hace unos días te contábamos el éxito que estaba teniendo protagonizando El Cid, no debemos olvidar que también formó parte de su banda sonora. Junto a Deva y Natos y Waor, Lorente puso voz a "Romance", una canción que envolvió por completo el lanzamiento de la serie y que evidenció que su gusto por la música había llegado para quedarse. Sin embargo, antes de este lanzamiento, Jaime ya deleitó a todos sus seguidores con "Corazón" y "Atrévete". ¿Cuál será lo próximo del actor, escritor y cantante?

Leïti Sene, Álex de Lucas y Arón Piper

Es evidente que el mundo de las artes cada vez está más unificado y son muchos los artistas que se lanzan a probar suerte en varias de ellas. Élite es cuna de dos claros ejemplos, y uno de ellos es Leïti Sene. El actor dio vida al hijo de un africano multimillonario y antes de enfrentarse a ese papel, solo había rodado Benvinguts a la familia, una serie catalana con la que coincidió con Georgina Amorós. Y aunque ha demostrado que tiene la suficiente planta como para dedicarse al mundo de la interpretación, su verdera vocación siempre fue la música.

En YouTube ronda el millón de reproducciones en cada uno de los videoclips que ha ido subiendo en los últimos meses. Una estela de éxito que bien podría compararse a Arón Piper, también compañero en la serie de Netflix. El que diera vida a Ander Muñoz en Élite también está dispuesto a que conozcamos su faceta más musical. Su última apuesta en "Mufasa", un tema que supera con holgura los dos millones y medio de streams.

Álex de Lucas, al que pudimos ver debutando en Paquita Salas, participó en la premiada serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, pero pocos saben que perteneció a la banda del musical La Llamada. Su pasión por la música no se quedó ahí, ya que actualmente, el actor sigue trabajando en su proyecto discográfico junto a su grupo The Parrots. A finales de marzo de 2021 lanzaban "Maldito", su último tema junto a C. Tangana.