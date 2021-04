En plena cuenta atrás para disfrutar del buen tiempo, artistas de medio mundo se han propuesto seguir deleitándonos con sus mejores temas. Ejemplo de ello es la unión que vuelven a protagonizar Lola Indigo y Denise Rosenthal en "Demente". Ya lo hicieron cuando, junto a Danna Paola, nos presentaron "Santería" a finales del verano pasado. Pero en este nuevo proyecto, la chilena se une a la andaluza en un proyecto que promete convertirse en uno de los hits de la temporada.

No podemos pasar por alto el revuelo, hype e ilusión que produjeron los lanzamientos de Natos y Waor junto a Recycled J. Uno de ellos es "Sudores fríos", que junto a "La calle gritos" de Ayax y Prok, podría convertirse en la banda sonora de nuestro fin de semana. Pero si prefieres algo más calmado, atento a lo que presentan Sebastián Yatra y Myke Towers en "Pareja del año"; Beret y Morat en "Porfa no te vayas" o David Bisbal y Danna Paola en "Vuelve, Vuelve".

Los mundos de Operación Triunfo vuelven a brillar gracias a la collab que se han marcado Nia y Roy Borland en "Asúmelo" al igual que Marta Soto y Miriam Rodríguez en "Podrás contar conmigo". Y si tienes ganas de más, no te pierdas lo último de Simon Grossman con "Patineta" Sech en "Sal y Perrea"; Jaime Lorente con "Mirando al sol" o Núria Graham y su "Ready to fool you".

"Sudores fríos" - Natos y Waor, Recycled J

"Pareja del año" - Sebastián Yatra y Myke Towers

"Porfa no te vayas" - Beret y Morat

"Patineta" - Simon Grossmann

"Demente" - Denise Rosenthal y Lola Indigo

"Vuelve, Vuelve" - Danna Paola y David Bisbal

"La calle gritos" - Ayax y Prok

"Sal y Perrea" - Sech

"Asúmelo" - NIA y Roy Borland

"Podrás contar conmigo" - Marta Soto y Miriam Rodríguez

"Mirando al sol" - Jaime Lorente