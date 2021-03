Estamos acostumbrados a ver a Morat recorriendo la geografía española muy a menudo, pero pocos saben que el último concierto que realizaron en nuestro país fue en diciembre de 2019. Precisamente, fue la fecha escogida para grabar sus actuaciones en un Wizink Center repleto de seguidores de la banda colombiana. Canciones tan emblemáticas como "Cómo te atreves", "A dónde vamos" o "Mi nuevo vicio" son una pequeña muestra de las dos horas que recorren un show que a partir de ahora puedes disfrutar en Amazon Prime.

¿Recordáis cómo vivisteis ese día de grabación? ¿Estabais más nerviosos de lo normal?

Juan Pablo Isaza: Bueno, total. Nuestro último gran concierto probablemente fue en el Wizink Center de diciembre de 2019 en Madrid. El hecho de que haya quedado inmortalizado nos deja muy felices, porque es el cierre perfecto a una de las etapas más bonitas de nuestra vida: nuestro segundo disco y nuestra gira de Balas Perdidas. Entonces es exactamente tal y como lo soñábamos cuando éramos pequeños: hacer una gira, un concierto y que todo se grabe en vídeo. Sentimos que todo pasó tal cual cómo queríamos, así que estamos agradecidos con todo el mundo que hizo esto posible.

Juan Pablo Villamil: Siempre es raro verte a ti mismo tocando, pero no lo vimos una vez, sino 35.000 veces (ríe). Estábamos súper involucrados en todo el proceso y nada, simplemente nos queríamos asegurar de que fuera un concierto en el que todos nos sintiéramos muy cómodos y orgullosos de lo que estaba saliendo. La verdad es que estamos contentísimos de que salga, porque sabemos que estamos contentísimos con lo que estamos lanzando.

De vuestra discografía, ¿cuál diríais que es vuestra canción favorita? ¿O la que más disfrutáis sobre el escenario?

Juan Pablo Isaza: Yo te diría "Punto y a parte".

Simón: Yo "A dónde vamos".

Martín: "No merezco volver".

Juan Pablo Villamil: "No se va".

Durante el concierto podemos ver a artistas como Aitana y Antonio José, entre otros. Con Aitana ya habéis colaborado en dos ocasiones, os lo habrán preguntado millones de veces, pero... ¿con qué artista español os gustaría colaborar en un futuro?

Juan Pablo Isaza: Yo tengo tres artistas españoles que me matan. El primero, y está por encima de cualquier otro, Sabina. El segundo, Leiva. El tercero es Alejandro Sanz.

Juan Pablo Villamil: Yo le sumaría también Dani Martín.

Simón: Si, es un poco más viejito, pero a mí me gustaría hacer algo con Fito y Fitipaldis. Para mí ellos están ahí arriba, Ana Torroja también me parece que está duro arriba.

Martín: Estamos en la línea.

"Nuestros fans forman parte integral del proyecto"

Entre medias empezó la pandemia. ¿Cómo influyó en vosotros a nivel artístico? Porque hay artistas que aprovecharon para ser creativos, pero otros que se vieron muy bloqueados. ¿En qué punto os encontrábais vosotros?

Juan Pablo Isaza: Afortunadamente, estábamos en el primer grupo que mencionas. Creo que nosotros no dejamos de escribir e intentamos hacerlo regularmente. Durante la pandemia no paramos y de hecho, creo que lo hicimos incluso más, pero creo que a nivel artístico no nos cambió tanto. Nos cambió más a nivel logístico y de coordinación en la forma en la que nos relacionamos con nuestros fans. Nunca hemos sido tan dados a las redes sociales, es algo que estamos trabajando, porque siempre sentimos que tenemos la fortuna de que nuestras giras son bastante largas y tocamos mucho en el año. Nuestras faltas en redes sociales se veían salvadas por el contacto en directo. En la pandemia, por razones evidentes, el contacto con los fans se neutralizó completamente, así que nos tocó ver cómo compensarlo. Fue entonces cuando nos inventamos un montón de dinámicas y cosas que sí nos ayudaron un montón en ese aspecto.

Vuelvo a 2021 porque después de una ardua batalla, "No hay más que hablar" y "De cero" ya están fuera, por fin. ¿Cómo fue esa elección?

Simón: Fue tan difícil que decidimos no tomarla nosotros. Creo que era como lo importante de todo este duelo entre canciones. Al final, fue un poco aprovechar que tenemos un montón de gente que está pendiente de nosotros y a la que le gusta nuestra música para, dándoles pistas sobre el tema, pedirles que votaran por ella. Fue un ejercicio bien bonito, al igual que el año pasado, que hicimos un vídeo conjunto con nuestros fans. Creo que esta es una de las dinámicas donde queda muy claro que son personas que forman parte integral del proyecto, ¿sabes? No solo somos nosotros sacando música o poniendo conciertos en internet, sino que hay gente que lo espera y que está pendiente, además tienen grandes ideas.

Juan Pablo Isaza: Es una comunidad real.

Simón: Exacto, fue como un ejercicio de comunidad muy bonito. Siento que cada vez que hacemos eso, nos damos cuenta de que tenemos unos fans muy tremendos y muy firmes. Creo que más allá de la batalla como tal, que creo que nosotros habríamos quedado contentos con que ganara cualquiera de las dos, al final lo bonito fue ver que estábamos generando interacción y comunidad con nuestros fans.