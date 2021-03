Parece que fue ayer cuando disfrutábamos de "La Cintura" por primera vez. Este hit, que batió todos los récords cuando se lanzó al mercado, supuso la consolidación de Álvaro Soler como uno de los artistas más queridos y escuchados del panorama musical actual. Ahora y tras más de un año de parón, el intérprete de "Sofía" regresa con más fuerza que nunca para presentar "Magia", el single que conforma el primer adelanto de un álbum que lleva el mismo nombre: "Para mí, la magia es sinónimo de amor. Al final, todo lo que decimos que es mágico es porque nos genera ese sentimiento. Sea un atardecer en el norte, una cervecita fría en la Costa Brava, estar con los amigos… En cuarentena tuve necesidad de hacer cosas que no requerían de mucho dinero o esfuerzo. Al final, creo que todos hemos visto que en las cuatro paredes había más aspectos mágicos de los que pensábamos", comentaba a PlayzTrends.

Vuelves por todo lo alto con “Magia”. ¿De dónde viene esta canción? ¿Cómo surgió?

Álvaro: No sé si te pasa, pero en mi entorno, mucha gente usa la palabra “Magia” para describir situaciones que son indescriptibles o sensaciones que no tienen definición. Yo que sé, pasa algo diferente y dices: “eso es magia”. Para mí, esto representa que no siempre tenemos que definir todo lo que está a nuestro alrededor, sino hay que dejarlo sentir. En época de pandemia se me había ocurrido hacer algo más esperanzador, porque mucha gente me pidió el año pasado que lanzara algún tema positivo o con ritmos de verano. La gente se preguntaba el porqué, pero era mi año de pausa para no tener que componer en tres días y poder hacerlo tranquilamente. La elección del single fue muy fácil porque la gente eligió este tipo de sensaciones. Creo que encaja bien y que va perfecto para este momento.

Álvaro: Me pasó que al principio en casa había como fases. Había semanas temáticas , imagínate: la primera era para ver series de Netflix, la segunda para cocinar, la tercera para la música… Había muchas cosas que quería hacer, porque me había comprado un montón de instrumentos en cada ciudad a la que voy. Me encanta tener instrumentos locales, porque la inspiración también me viene de ellos. Así que los tenía todos en casa, por lo que me dio bastante creatividad. Pero luego llegó un momento más agobiante donde me volvió a faltar la inspiración . Hasta que no volví a viajar por tema de trabajo, no la recuperé. Los olores, la temperatura, la gente… el ambiente era distinto y me di cuenta de lo que me hacía falta viajar. A finales de 2019 decidí hacer un parón para vivir más y no escribir sobre los aviones y los hoteles. Era muy intenso y me encantaba, pero llevaba muchos años seguidos sin hacer una pausa , casi seis. El único viaje que hice fue a Kenia con una ONG. Fue un viaje muy bonito, pero fue justo cuando comenzó la cuarentena.

Álvaro: Por un lado decía vale, no puedo sacar nada porque estoy preparándolo todo. Cuando lanzamos “ Barrer a casa ” lo hicimos de forma algo improvisada. De hecho la grabamos en una semana y la publicamos. Fue muy bonito porque también se puede hacer de esa manera, pero es verdad que con el álbum sí que había algo de presión. Sobre todo a la hora de escoger el single. Pero cuando leí las peticiones de la gente que me escucha, tuve muy claro que “Magia” debía ser la elegida . No tengo ninguna duda. Presión yo creo que no, aunque siempre hay algo de nervios antes de sacar la canción, pero estoy muy contento con el recibimiento.

"Se vienen colaboraciones con artistas de un talento enorme"

Hablas seis idiomas. ¿Qué importancia ha tenido en tu carrera como artista?

Álvaro: Me gusta que lo digas, porque al final los idiomas es comunicación. Yo soy muy curioso, en general como persona. Así que me encanta estar en un sitio nuevo y preguntar por todo. Me encanta comer y preguntar por la comida (ríe). En Italia, como allí empezó mi éxito, es verdad que tuve más tiempo para estar allí y aprender italiano. Sobre todo para las entrevistas, porque notaba que o en inglés o en español no salían bien. Así que hice el esfuerzo de aprender italiano y me lo pasé bomba. Igual que en Alemania: si yo no hablase alemán igual no me daban tanta oportunidad de contar mi historia.

Háblanos de Magia, tu próximo disco. ¿Pondrá la banda sonora a nuestro 2021?

Álvaro: Va a haber mucha magia, como ya he dicho. Pero también muchas colaboraciones, de hecho llevaba tiempo esperándolas con artistas con un talento enorme. Estoy aún maquinando y poniendo todo en orden y no puedo decir mucho, pero sí que puedo afirmar que este año será muy musical. Si paraba tenía que volver para sacarlo todo, así que el álbum será el resumen de todo eso. Lo bueno es que sobre todo en esta era que vivimos de Spotify, hay canciones que yo me estaba guardando por si se convertían en singles. Pero ahora están todas en el disco, va a ser genial porque por fin les doy su merecido momento. Hay algunas que tienen incluso cuatro años, pero si me siguen gustando después de tanto tiempo… es que es un buen tema.

¿Te pasa eso de que te cuesta mostrar lo que sientes, pero cuando se trata de plasmarlo en una canción te resulta súper sencillo?

Creo que la música representa mucho las emociones, aunque la letra no tenga que ver con la melodía. Por ejemplo, en la canción de “Sofía” es todo contradictorio. En ese álbum también habrá una canción de contraste de positivo y negativo, porque al final la vida es un balance de todo esto. Al final siempre funciona como una vía de escape para contar cosas que de normal no te atreverías. Aunque si lo pones en una canción, pone