Sara Gálvez lanza "Lo compro yo", su primer single

Tiene solo 17 años, pero Sara Gálvez tiene bien claro hacia dónde quiere enfocar su carrera. Procedente de Alhaurín de la Torre (Málaga), esta joven andaluza lleva cinco años bailando y demostrando que esta disciplina forma parte de su día a día: "Soy campeona de España en hiphop, pero a través de una lesión tuve que abandonar este mundo y me metí de lleno en la música". Una decisión que ahora, tras meses de trabajo, ha concluido con "Lo compro yo", su primer lanzamiento.

¿Qué quieres transmitir con este tema?

Es mi primer single y para mí es súper especial, pero el mensaje que queremos transmitir con él es algo muy feminista. Queremos decir que las mujeres no necesitamos de nadie para poder ser independientes. Estoy muy contenta.

Cuando compones, ¿siempre lo haces en base a tus experiencias?

No son experiencias, pero me baso en lo que siento. En una canción es muy importante dejar claro lo que estás sintiendo en ese momento.

Hay muchos artistas que confiesan que les da mucha vergüenza hablar abiertamente sobre sus sentimientos pero que no les cuesta nada plasmarlos en una canción. ¿A ti te ocurre?

Totalmente. A mí cuando compongo, de verdad que me sale solo. Yo me pongo una base en YouTube y digo venga, vamos a hacer alguna letra. ¡Todo improvisado! Me sale de dentro, y todo lo que quiero plasmar me sale fácil.

¿Qué género te gustaría tocar y todavía no te has atrevido?

Ahora que estamos en el mundo urbano, me gustaría tocar un poco más el flamenco y la bachata. La salsa también me llama la atención. Pero me gustan todos.

"Cuando veo letras machistas, me enfado conmigo misma" ¿Desde pequeña tuviste claro que querías dedicarte al mundo de la música? De pequeña cantaba, bailaba y hacía de todo. Yo era un show (ríe). La verdad es que siempre he estado soñando con esto, pero a raíz de ser más grande y tener el baile como acompañamiento, me metí más profesionalmente y se convirtió en un sueño. Yo no me esperaba llegar a tanto, pero siempre sueño a lo grande y me gusta abrirme un montón a la gente. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de SARA (@saragalvez__)“ “ ¿Consideras que la música urbana sigue siendo machista, tal y como defienden muchos? Creo que poco a poco, sobre todo por mi experiencia, se va subsanando. En mis letras intento poner a la mujer súper bien e independiente, fuerte, empoderada... Me gusta mucho plasmarlo en mis canciones, aunque también haya letras románticas. Pero creo que este mundo está evolucionando mucho en este sentido. ¿Alguna vez has sufrido discriminación por el hecho de ser mujer? Si te digo la verdad, ahora mismo no. Pero por ejemplo, cuando escucho algunas letras de reguetón, digo madre mía... ¡pero cómo puede decir eso! A lo mejor me enfado conmigo misma y me indigno porque me pregunto: ¿por qué pueden poner esas letras? Me da mucha pena, y más en el mundo de la música, que es súper bonito. ¿Crees que poco a poco artistas internacionales están normalizando y derribando tabúes respecto a la salud mental? J Balvin, por ejemplo. Sí, creo que también dentro de las canciones podemos encontrar ayuda para acabar con ese sentimiento. Por ejemplo, tú estás en mitad de un desamor y ese momento te anima a seguir adelante con la letra, porque al final estás expresando tus sentimientos. También es importante normalizar cualquier estado de ánimo, porque no tenemos por qué estar súper felices a la hora de componer o de escuchar cualquier tipo de música.