Llegó directa desde China para participar en el regreso de Operación Triunfo, pero resultó ser la primera expulsada de la edición. Mimi Doblas, hoy convertida en Lola Indigo, demostró que su corto paso por el talent tan solo fue el inicio de una carrera que la ha hecho superar la barrera del Disco de Platino con canciones como "Ya no quiero ná" o "Mujer Bruja", dos de los primeros temas con los que la granadina se dio a conocer tras salir de la Academia. Han pasado tres años desde que salió de OT 2017, pero ha sido tiempo suficiente para convertirla en todo un icono feminista de nuestro tiempo.

“las feministas tambien follamos, nos emborrachamos, y basicamente hacemos lo que cualquien otro ser humano, lo que no es feminista es que me JUZGUEN por hacerlo“

"Mujer Bruja " fue otro de los temazos que se marcó junto a Mala Rodríguez. Ambas sorprenderon con una puesta en escena que eclipsó a todo aquel que se ponía frente a la pantalla y daba al play a un videoclip que superaba por segunda vez la barrera de los 20 millones de streams . "No, no soy romántica. Lo que busco es la práctica" fue la frase que se convirtió en todo un himno entre la generación zeta tras escuchar el potente mensaje que se escondía tras su nuevo lanzamiento.

"Aquí yo me pienso quedar aunque te moleste tener que mirar " es una de las frases con las que Lola Indigo reventó las listas de todo el país junto a Aitana. " Me Quedo " es uno de los ejemplos con los que la intérprete de "Luna" deleitó a unos seguidores que aún estaban en shock tras conocer el potencial que poseía la exconcursante de OT 2017 . No tiene mucho más que un año de vida, pero el videoclip ya ha superado los 19 millones de reproducciones.

Desde que se dio a conocer bajo el nombre de Lola Indigo, la cantante no ha dejado de lanzar potentes mensajes a través de sus canciones . "Ya no quiero ná" fue la primera de ellas, pero tan solo fue el preludio de los éxitos que la siguieron.

En defensa de la cultura

Desde hace décadas, las mujeres han luchado por obtener su parte de responsabilidad en industrias como la musical. Lola Indigo pasó de ser una bailarina desconocida a llenar recintos de toda la geografía española en cuestión de meses. Todo ello teniendo en cuenta que según los datos de 2019 lanzados por la organización Women in Music, la participación masculina fue del 70% frente al 30% femenino. Unos datos que no hacen más que evidenciar la dificultad añadida a la que se enfrentan las mujeres que deciden emprender su carrera musical.

En este aspecto, Lola Indigo no solo ha ido un paso por delante en cuanto a la defensa de sus derechos como cantante, sino que siempre ha visibilizado el orgullo que le supone formar parte de un colectivo que en muchas ocasiones ha resultado menospreciado: el del baile. De hecho, durante su primera actuación en OT 2018 tras haber sido concursante, la granadina no dudó en lanzar un potente zasca a Julia Gómez Cora, una de las invitadas como jurado en esa gala. Durante su valoración a Joan Garrido, la exdirectora de Stage Entertainment España comparó su puesta en escena con la de su compañera de concurso: "Tú no eres bailarín, pero antes viste a Mimi. Mimi no es bailarina, pero se lo cree".

“señora si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer“ — LOLA INDIGO (@lolaindigomusic) October 3, 2018

El controvertido concierto que realizó Taburete en el Starlite de Marbella, donde muchos de sus asistentes se quitaron las mascarillas y pasaron por alto la distancia de seguridad, fue el punto de inflexión para que la andaluza aportase su particular punto de vista ante la nueva normalidad en el mundo del espectáculo. Lola Indigo fue una de las múltiples artistas que tuvo que suspender sus proyectos para 2020, así que comportamientos como aquel la llevaron a plantarse frente a su público y a aseverar que la cultura es segura: "Hay muchas cosas que no lo son. Vamos a seguir gritándolo hasta que nos hagan caso de una vez. Porque el sector artístico está siendo el más dañado de todos", comenzaba la intérprete de "Mujer Bruja. "Es una irresponsabilidad que algún artista anime al público a que no cumpla con las normas de seguridad. Porque si eso sucede, ni vosotros vais a poder disfrutar de los conciertos de esos ciclos ni nosotros podremos acabar con ellos. Entonces eliminan el ocio y el trabajo de mucha gente que lo necesita".

“Somos muchos los que este verano hemos perdido casi el 100% de nuestro trabajo (artistas, técnicos, etc). Así que se agradece a los compañeros que sí tienen la fortuna de volver a los escenarios, lo hagan pensando en los que aun no podemos y en su público pic.twitter.com/17KjOVnE4r“ — Ricky Merino �� (@rickymerino) August 9, 2020

Aún quedan varias semanas para que este anómalo 2020 llegue a su fin. Y es que desde que se decretó la emergencia sanitaria, Lola Indigo ha demostrado con creces que quien quiere, puede. Ni el parón en la industria ni el confinamiento han frenado sus ganas de crear y de compartir ante el mundo sus nuevos lanzamientos. Bajo la responsabilidad y el feminismo, Mimi Doblas ha evidenciado que la competencia insana y las faltas de respeto no son el camino por el que quiere llevar una música que, en menos de tres años, la han llevado a conseguir el premio MTV en la categoría de "Mejor artista española". ¿Estamos ante el nuevo icono feminista de nuestro tiempo?