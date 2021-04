Comer es un placer, eso es un hecho. Y en España es casi obligatorio. Así que, si lo tuyo es la cocina y el buen comer, pero con ese punto desobediente, atento a 'La vida a mordiscos' de Tania Llasera, nuestra invitada de hoy en Tarde lo que tarde.

Un recetario para rebeldes a los que les gusta jugar entre los fogones: "Es para personas ingobernables como yo que no seguimos una receta ni para atrás. Con lo cual, es una ironía que yo escriba un libro de recetas. Es verdad que no es un libro de recetas al uso. Tiene bastantes cosas, tiene un paseo por mi vida y de lo que he aprendido, por ejemplo recetas para aprender a decir que no, que es muy difícil. Un poquito todo mi viaje".

“������La actriz y presentadora @taniallasera nos ha desvelado esas recetas para rebeldes que incluye en su nuevo libro: 'La vida a mordiscos'. ¡No te lo pierdas!����️ pic.twitter.com/gaSXukCkYM“ — Tarde lo que Tarde RNE (@TardeLoQueTarde) April 14, 2021

La idea, nos confiesa Tania, surgió antes del confinamiento y fue de su abuela: "Mi abuela lleva muerta 12 años, pero yo sigo hablando con ella siempre. No sé si me escucha o no, pero de repente un día, me manda un mensaje mientras yo estaba en el sofá con una resaca de escándalo y con mi hija encima. Y me manda un mensaje Anne Germain, la medium, y me dijo: "Sé que tienes pensado escribir un libro. Escríbelo", y me dijo que desde hacía días tenía una persona muy educada y muy persistente que le decía que escribiera lo que tenía en mente. Y era mi abuela porque luego le hizo varias preguntas y efectivamente".

Otro de los motivos por los que Tania se lanzó a escribir 'La vida a mordiscos' fue el de guardar la báscula para siempre en el baúl de los recuerdos. Y así nos lo ha asegurado en el programa: "A mí los vaqueros son los que me dicen si estoy o no estoy cómoda. Mi propia piel. Yo la báscula hace mucho tiempo que la aparqué y quité las pilas". En el libro lo deja claro, así como que lo único que ha cambiado en ella es su "yo exterior": "Yo he sido nudista toda la vida y estoy muy cómoda con mi cuerpo para bien y para mal. Y tengo muy claro que "me la trufa" lo que piensen los demás. La pandemia lo ha puesto muy claro: la gente que te merece la pena darle un abrazo, es la gente que realmente deberías escuchar. El resto, pamplinas".

Abanderada del amor propio para el que, nos asegura, también tiene receta: "Mira, hoy tenía un día de bajón. Ayer vi 'Vikingos' hasta las cuatro de la mañana, he dormido cuatro horas y hoy me he vestido de "colorinchis", me he duchado, me he puesto música y luego he estado bailando descalza un rato que viene bien", por ejemplo.