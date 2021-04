13 de noviembre de 2015. París. La noche se plantea divertida en Bataclán hasta que el horror y el miedo se apodera de la sala y de las calles de la capital francesa. Cuatro terroristas, una centena de rehenes y otros tantos fallecidos. Una historia real que tocó por entonces en lo más hondo a la escritora Emma Riverola y que ahora plasma en '#PuertasAbiertas'. En Tarde lo que tarde charlamos con sus protagonistas: Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali.

Tópicos, prejuicios y miedos

Julie es una joven parisina que vive sola y como otros cientos y cientos de ciudadanos pone el hashtag #PuertasAbiertas para acoger en su casa a todo aquel que se hubiera quedado en la calle y ofrecerle ayuda en la noche del caos. Así, aparece Pièrre. Un chico aparentemente árabe de unos 30 años. Y a Julie no tardan en asaltarle los prejuicios y los miedos. "Le asaltan los prejuicios y los miedos que le asaltan al resto de los espectadores que están sentados en la sala. Es una función espejo que te pone contra tus propias historias. Te vas reconociendo en uno y otro personaje a medida que va avanzando la función. Pero nada es lo que parece", cuenta Cayetana.

Un tema muy duro de contar, reflejar e interpretar. Tanto es así, que al principio los protagonistas no estaban muy seguros de querer hacer la función. "Gozar de esa sensibilidad litúrgica que tiene Emma Riverola en su puño y en su letra fue uno de los detonantes para que yo, personalmente, me sumara a este proyecto tan fascinante", explica Ayoub. "En un principio, cuando la sinopsis llegó, yo tenía mis dudas de si subirme al carro o no. Y bueno, fui víctima de mis propios prejuicios contra los cuales lucho cada día. Pero, al leer ese texto y llegar hasta el final de la página, dije que me quería subir al carro. La gran sopresa fue cuando llegué a la oficina de la productora y me encontré con Cayetana Guillén Cuervo".

“��Hoy nos han visitado al programa @cayetanagc y Ayoub el Hilali para hablarnos de 'Puertas abiertas', una obra que medita sobre el miedo y el terrorismo. Así lo describen.��



��https://t.co/s8K64U2SVg pic.twitter.com/AeKyzhj6Ot“ — Tarde lo que Tarde RNE (@TardeLoQueTarde) April 9, 2021

'#PuertasAbiertas' es una función espejo en el que el espectador se ve reflejado en muchos momentos de la acción: "Va transitando por emociones que todos conocemos y reconocemos. En uno y en otro", explica Cayetana. "Se va transitando por el miedo, se va transitando por los prejuicios, se va comprobando la capacidad catártica curativa del amor en cualquiera de sus acepciones, se subraya la importancia de escuchar las razones del otro para poder abrazar su diferencia". Pero sobre todo, transmite un mensaje: "Es posible ser compatible con la diferencia si hay voluntad de ello y si hay voluntad de escuchar cuáles son las razones de la actitud y de los actos del otro", subraya la actriz.

Los protagonistas son seres humanos normales con los que el espectador puede identificarse. Pueden verse reflejados tanto en Julie como en Pièrre en los distintos momentos de la acción. "Es ese vaivén de emociones el que le va a ir desestabilizando y le va quitando las capas de prejuicios y juicios con los que él entra a la sala".

La obra, además de sumergirse en el atentado, en el asunto del terrorismo islámico, del racismo y de la islamofobia también toca el tema de la violencia de género, en el que los actores no han querido profundizar para no hacernos spoiler, y que acudamos sin dudarlo dos veces al teatro. Un acto que, para los actores, es de amor y con el que están más que agradecidos: "A todas esas personas que cogen de la mano a la persona que quieren, que aman, que quieren compartir con ella ese poder de la palabra, que compran su entrada y van al teatro y se mantienen sentados viviendo con nosotros la historia, con la mascarilla y hasta el final, muchísimas gracias", reconoce Ayoub.

'#PuertasAbiertas', una función que hace pensar, reconforta y no deja indiferente a nadie. Pero sí agradecido. El reflejo de la realidad misma. Con dos actores de la talla de Cayetana Guillén Cuervo y Ayoub El Hilali en la piel de Julie y Pièrre. Disponible en el Teatro Español de Madrid desde ya mismo y hasta el 2 de mayo.