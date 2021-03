En tiempos de pandemia, el contacto físico parece haberse esfumado con la normalidad a la que estábamos acostumbrados. Así que, hablar de muestras de cariño como los abrazos nos reconforta. En Tarde lo que tarde hablamos hoy de uno en particular: 'El abrazo'. Una función especial llena de personajes especiales interpretados por María Galiana, Juan Meseguer y Jean Cruz. Hablamos con María y Juan.

Rosa y Juan son dos viejos amantes que se reencuentran por casualidad después de muchos años sin verse. Un reencuentro en el que recuerdan el viejo deseo de tener un hijo. "Yo creo que el que más cuenta sus experiencias vitales es Juan que no para de hablar de su mujer y de sus nietos. Y yo escuchando como diciendo "vaya por Dios", encuentras un amante después de tantos años para que no le hablen más que de su mujer", cuenta con humor María.

Sus vidas han ido por caminos muy diferentes. Mientras Juan encontró el confort y la estabilidad en brazos de otra mujer y formó su propia familia, Rosa fue más una mujer independiente. Un texto original de la escritora sueca Christina Herrström, adaptado por Magüi Mira y titulado 'El abrazo': "El título lo extrajo del propio texto. En él había un abrazo o unos abrazos que eran significativos para el desarrollo de la función y al mismo tiempo denotaba una emoción especial. Eso por un lado. Y por otro, no fue lo primero que pensó, pero al mismo tiempo le pareció muy oportuno hablar de un abrazo en un momento en que el abrazo es algo peligroso", nos explica Juan.

María Galiana como Rosa

"Ella alardea de que es muy libre. Y sí, hay cosas muy significativas. En su personaje ella dice "yo siempre una mujer muy libre, de lo que estoy muy orgullosa" en una ocasión. Y en otra ocasión dice por ejemplo "yo he estado aquí, Juan. Todo el tiempo". Es decir, es una mujer que ha construido su vida y su entorno para sí misma, con unas aficiones que no se nombran y la sostienen en su soledad. No le importa en absoluto estar sola, no se aburre. Le parece que lleva una vida agradable, que tiene un sobrino-nieto que es hijo de una sobrina, la hija de su hermano al cual ella de vez en cuando le hace algún regalito. Pero ella vive bastante feliz y bastante independiente".

Así nos resume María Galiana cómo es en realidad Rosa. Pero a pesar de esa felicidad, 44 años después, con ese reencuentro y con ese abrazo en el que se funde con Juan, todo se desordena un poco. "Es una mujer que sube y baja, que va y viene. Hay momentos en que parece que está un poquito alienada, como enajenada porque se hace ilusiones y esas ilusiones le hacen reaccionar de una manera determinada que no es la misma con la que a lo mejor poco tiempo después reacciona", comenta María.