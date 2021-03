Sabrina Vega, mucho más que la 'Gambito de Dama' española

Gran Maestra femenina de Ajedrez, Maestra Internacional Absoluta, hasta siete veces campeona de España y subcampeona europea. Un palmarés formidable entre los tableros de ajedrez. Ella es Sabrina Vega, la 'Gambito de Dama' española y es nuestra invitada en Tarde lo que tarde.

Sobre 'Gambito de Dama', la serie sobre ajedrez que ha fascinado a 65 millones de personas en el mundo: "La verdad que sí nos recuerda mucho a un par de figuras sobresalientes en el panorama histórico clásico del mundo del ajedrez, como es la gran Judit Polgár, nuestro gran referente y la reina del mundo del ajedrez que abrió barreras, fronteras y supo introducirse en la élite del mundo. Y quizás un poquito a Bobby Fisher".

Sabrina Vega lleva ya más de 25 años dedicada al mundo del ajedrez. Comenzó cuando era muy pequeña, con solo 8 años y un poco de casualidad, aunque confiesa que siempre le gusta poner una nota romántica a su relato: "Me gusta decir que desde el primer momento estuve guiada por el destino porque realmente mi hermana, que es quince meses mayor que yo, desde muy temprana edad se introdujo en el mundo de la gimnasia rítmica. Y un poquito por compaginar sus horarios, el centro escolar me ofertó una serie de actividades extraescolares y solo me quedé en ajedrez. Pero tengo que decir que yo tuve la suerte de inciarme en el mundo del ajedrez proque ese centro escolar ofertaba el ajedrez".

En España, solo el 8% de los federados son mujeres. Aún así, pese a los datos, Sabrina considera que en estos últimos años ha mejorado la participación femenina: "Digamos que el ajedrez siempre había estado dominado por el factor masculino. Eso hace que la participación femenina y el mero hecho de despertar la curiosidad por el ajedrez como una posibilidad para nosotras, lo hayamos despertado mucho más tarde. Creo que estamos mejorando los resultados, que estamos en una era de concienciación del papel activo de la mujer en todas las esferas sociales, también en el deporte y también en el ajedrez".

El ajedrez como deporte Son muchos los escépticos que no pueden creer que el ajedrez sea considerado como un deporte por la mera posición en la que se practica. Y lo cierto es que es considerado como un deporte mental porque trasciende al propio juego. Hay hasta quien lo eleva a categoría de arte y ciencia. "Digamos que en términos teóricos, sin profundizar demasiado, el ajedrez respeta todos los requisitos que se entienden dentro del concepto de deporte. Incluso, en las especialidades de Educación Física, se ha mantenido este debate y el ajedrez cumple todos los requisitos", explica Sabrina. "Se entiende que es muy estático y para nada. Es un deporte integrador. Es verdad que es un deporte ciencia, no tan físico, pero una de las cosas que caracteriza realmente el mundo del ajedrez es su caracter dinámico". Incluso, nos confiesa la experta, que llegan a perder mucho peso en las competiciones por lo que una buena condición física y un entrenamiento de la resistencia es fundamental.