Cuatros discos de platino, dos candidaturas a los Premios Grammy Latinos e incluso un Goya a Mejor Canción en 2015. Ahora se embarca en una nueva aventura, esta vez como escritora. Ella es India Martínez y nos visita en Tarde lo que tarde para hablarnos de todos esos proyectos que tiene entre manos y que están a punto de ver la luz.

Marzo, mes de estrenos

Esta semana va a ser algo más que especial para la artista. El próximo viernes 26 de marzo, según anunciaba en redes sociales, India Martínez estrenará junto a Dvicio el tema 'No me basta'. Una colaboración que no va a dejar indiferente a nadie. "Habla de esas segundas oportunidades que al final da igual las veces que uno lo intente. Es una canción que escribió Andrés de Dvicio, que escribieron los chicos, me invitaron y la verdad que la he hecho muy mía. Creo que hay una fusión muy bonita y un entendimiento en la canción que se ve perfectamente, tanto musicalmente como en el videoclip tan chulo que hemos hecho".

¡Pero no solo eso! El jueves 25 por fin sale a la luz uno de los proyectos más especiales para India: su libro 'Verdades a medias'. Una obra intimista, poética, llena de textos e ilustraciones muy personales. "Hay de todo un poco. La verdad que me lo pensé bastante. El hecho de escribir un libro me parece algo muy muy fuerte, algo muy respetuoso con lo que no me atrevía. Si llego a ser yo la única que tira para adelante, a lo mejor no lo hubiera hecho. Pero en realidad, me tiraba demasiado esa poesía que llevo escribiendo desde niña. Al final las canciones son poesía también, con su estructura de canción, pero me ha gustado tanto salirme de la métrica y escribir en prosa... Me ha sorprendido muchísimo. Me he liberado, de verdad", nos confiesa la artista.

'Verdades a medias', el primer libro de India Martínez. Y muy suyo. En él encontraremos, nos cuenta, desde poemas a relatos, reflexiones e incluso canciones inéditas que nunca ha llegado a publicar o se han quedado a medias en el tintero. "Me parece un trabajo de profundizar en mi persona que me ha encantado. He viajado, me he sentido volar. He visto como mi imaginación me llevaba a sitios que no conocía todavía".

Y todo con un libro. O mejor dicho, un libro-disco. La artista pondrá voz a su propio libro, con su acento andaluz y toda la gracia y el arte que le caracteriza: "Entre poemas y relatos, me canto algo de vez en cuando así como al oído, muy bonito. Y va a salir a la vez que el libro. Para quien no quiera leerlo porque está liado y tal, pues que se lo escuche".