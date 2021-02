Pablo López: "Es bonito pasar por todas las épocas de la vida"

Suena a maestría, a madurez, a artista consolidado. Hablamos de 'Unikornio', el último disco del cantante y compositor mañagueño, Pablo López. Hoy le recibimos en el estudio 101 de La Casa de la Radio para contarnos todos los detalles sobre este álbum y hablarnos de su nueva gira que arrancará el próximo mes de abril.

'Unikornio. Once millones de versos después de ti' es el cuarto disco de estudio de Pablo López, que salía a la venta a finales de 2020, y está integrado por diez nuevas canciones que, los fans más fans del artista seguro que ya conocen. "La canción es algo imposible. Yo creo que todos tenemos en la cabeza la canción de alguien, de artistas que escuchamos toda la vida, que son prácticamente de nuestra familia. Bandas sonoras de nuestra vida que no las puedes tocar, no las puedes ver, no las puedes oler, pero las das por un ente hecho. Un unicornio es un "casi totalmente" y se parece mucho a la canción".

Un disco que ha llegado en una etapa muy complicada para todos, en medio del caos de la pandemia. Aunque en el confinamiento, Pablo asegura que no escribió nada y no fue nada fructífera musicalmente hablando. "No me inspira nada. Yo admiro un montón a los compañeros que han escrito canciones. Es una tía muy fea la pandemia. Me salía tocar y toqué mucho. Me metía en bucle con un tema y me tiraba días. Entonces yo, en vez de ponerme a ver series, me dio por engancharme a vídeos de YouTube. Aprendí muchísimo, estudié mucho y volví otra vez a los clásicos antiguos con el piano, pero ¿escribir? Escribir vamos... Corté el cesped, intenté agujerear las paredes... Todo mal, pero bueno", bromea Pablo.

Dentro de dos semanas, veremos a Pablo soplar las velas por su 37 cumpleaños. Confiesa que se encuentra en un momento en el que siente que por fin se conoce a sí mismo: "De hecho el disco habla básicamente del conocimiento de uno mismo. Que no tienes que ser artista para eso, tienes que ser lo que sea y entrar en las profundidades y cambiarte el hardware", así lo describe el artista. Ha conseguido llegar a un estado de paz en el que ha empezado, incluso, a cuidar de la tristeza "antes me reía demasiado fuerte y antes lloraba a lo mejor demasiado fuerte. Y todo ha entrado en un ancho de banda un poquito más moderado. Quizás eche un poquito de menos la revolución, pero estoy muy en paz".

Reflejo de esto mismo, que Pablo López nos contaba en Tarde lo que tarde, lo encontramos en canciones como "Mariposa".

Un álbum de lo más especial. Es la nueva obra maestra del artista concebida con un storytelling de película que nos cuenta una serie de historias compuestas y producidas por él mismo: "Toda la génesis de las canciones se basa en un momento de conseguir parar todo y ordenar las ideas. Entonces, me di cuenta y empecé a coger la piezas del puzle. Un puzle ordenable y me fascinó. No sé si es porque soy un idealista y un soñador. Pero es un privilegio que me dejen hacer esto. No solamente ya la gente que trabaja conmigo, sino que el público la reciba con la gira que vamos a hacer ahora. Y la gente lo ha entendido al fin y al cabo", explica el artista.

Hace exactamente doce años que Pablo López robaba el corazón a la audiencia en Operación Triunfo. Hoy, recordamos sus inicios y damos un paseo por toda su discografía, recordando algunos éxitos que nos han dado la vida y tanto nos han hecho vibrar. "El patio", "Tu enemigo", "El mundo", "Vi"... Imposible quedarse con una sola.

