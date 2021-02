Alfred García está de vuelta con nuevo single. Se llama 'Los espabilados', compuesta y producida por él mismo, y que es el tema principal de la serie homónima creada por Albert Espinosa.

El cantante ha visitado este jueves el programa de RNE Tarde lo que tarde para charlar sobre este nuevo proyecto y sobre como han sido estos últimos meses en de parón de su carrera. Además, te adelantamos que próximamente Alfred será uno los protagonistas de Iconos Playz, el programa de entrevistas donde conocemos en profundidad a los ídolos de nuestra generación.

"Estoy en un proceso de cambio. Y además de verdad, porque esta canción no deja de ser una transición entre lo que dejé atrás y lo que vendrá ahora. Todos estamos más o menos igual de manera personal y creo que es muy interesante que también esté pasando a nivel profesional. Además, el tema habla un poco de eso. De cómo seguir en tiempos de incertidumbre", ha explicado Alfred.

Un tema que estará integrado en su nuevo álbum, aunque de momento, es lo único que sabemos de él. No se conoce ni fecha, ni título del disco por el momento: "Va a tener un recorrido largo. No va a salir pasado mañana". Pero lo que sí nos ha contado Alfred es la bonita historia que se esconde detrás de este tema. Todo comienza con el dolor por la pérdida de un familiar al que Alfred quería mucho. Su refugio entonces fue la música de Pau Donés de Jarabe de Palo y los libros de Albert Espinosa. Un día se encontró con ambos en una firma de libros y les habló de sus sueños. Tanto es así que el mismo Espinosa le llegó a decir: "Estoy seguro de que tu suerte pronto va a cambiar". Tres meses después Alfred entró en Operación Triunfo, lanzó su primer disco, dos reediciones, fue a Eurovisión, hizo dos giras y un parón.

“De casualidades va la cosa.��@alfredgarcia nos ha contado esta bonita anécdota que tiene con @espinosa_albert y que ha acabado en un trabajo conjuntos para 'Los espabilados'.����



��https://t.co/s8K64TLhwG pic.twitter.com/DEfR4qCCPe“ — Tarde lo que Tarde RNE (@TardeLoQueTarde) January 28, 2021

Y en medio de ese parón en Brasil, otra vez Albert: "Y me dijo que tenía que ir a ver el rodaje de esta serie porque quería que hiciera la canción de 'Los espabilados'". Un tema que suena así.

La serie se estrena este viernes 29 de enero (Movistar+) y Alfred ha querido adelantarnos algunos detalles: "Habla de la vida más allá de la enfermedad. Todos creemos que los enfermos, a veces, son solo enfermos y punto. Y, dentro de cada persona enferma hay unos sueños, hay unos talentos, unas inquietudes y algunos tienden a ocultarlas. Y yo creo que es muy necesaria esta serie porque nos habla del talento que tienen esos niños más allá de su enfermedad. El símbolo de que sean niños, esas personas tan pequeñas y tan frágiles que vienen con toda la energía del mundo, creo que se han de cuidar para tener adultos con un futuro y con sus sueños cumplidos, porque a veces estos "espabilados" se convierten en personas tristes y con los sueños rotos por culpa de algún adulto estropeado".

Después de un año de descanso, Alfred asegura que su energía se ha recuperado. Y lo ha hecho así de bien: "He podido retomar la vida que dejé antes de entrar a Operación Triunfo. He podido decidir dónde quiero vivir. He podido viajar a Brasil, a México, a Colombia, Los Ángeles... De estar entre los mejores productores del mundo a estar en una tribu indígena. He podido componer un álbum, la canción de una serie y he podido vivir, sobre todo", nos confiesa Alfred.