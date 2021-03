Amparanoia regresa después de quince años con un nuevo álbum de estudio 'Himnopsis colectiva'. Un trabajo compuesto y producido por la misma Amparo Sánchez, pionera en la música de mestizaje. Este mismo fin de semana estarán de concierto de una manera muy especial que nos cuenta hoy miércoles en Tarde lo que tarde.

"Cada vez que canto estas canciones, me reafirmo en ellas. Puedo asegurar, no soy notaria, pero doy fe de que tienen un efecto revitalizante. Ahora por ejemplo que estoy de promoción y voy cantándolas con la guitarra y la voz, me acuerdo del día que lo escribí perfectamente. Me hacen recordar lo que no quiero que se me olvide, lo importante de disfrutar de esta experiencia de vivir"

'Himnopsis colectiva', un disco integrado por trece canciones inéditas, escritas y producidas por la misma Amparo, y que tiene como concepto y como objetivo ayudarnos a valorar lo verdaderamente importante. Ejemplo de ello es el tema "Ahora" que hemos podido escuchar en el programa.

Letras y canciones que pueden parecer muy relacionadas con la pandemia que nos ha tocado vivir, pero son reflexiones que surgieron antes de que estallara el caos: "La pandemia le ha dado mucho más fuerza al mensaje. Hicimos la selección de los temas que iban a ir al estudio de grabación en febrero de 2020 y seguimos trabajando, pero esos eran los temas. Y, la verdad que pasaron todos los acontecimientos de marzo, abril, mayo y tener la pasión de desarrollar este disco de cara a la fecha de julio para grabarlo y que saliera a primero de mayo, y más con lo que estaba pasando, era una motivación increíble. Sentíamos que todos los mensajes nos sanaban cuando estábamos tocando los temas y que íbamos a entregar un trabajo que iba a tener mucho significado en este momento histórico", explica Amparo.

Aunque todos los discos han sido especiales para la artista, este es sin duda uno de los trabajos más personales: "Todos forman parte de mí, del momento en el que estoy. En este les cuento la Amparo de hoy, no la Amparo de hace veinticinco años. Porque, aunque en esencia lo sigo siendo, he evolucionado. Espero".

Y vaya si ha evolucionado. La misma Amparo nos invita a fijarnos en el tema "Que te den", de su primer disco. Una canción que expresaba la manera que la artista tenía entonces de decir adiós a una relación. Muy diferente con la de ahora. Prueba de ello es "Yo te doy" de su recién estrenado álbum, que viene a expresar ese mismo sentimiento, pero de manera muy distinta "con más calma, con más serenidad. Y creo que cada vez puedo contar mejor a través de las canciones cómo me siento".

Pero hay una canción que le toca especialmente la fibra: "El día que no". "Escribir esta canción fue decirme a mí misma que no me entretuviera en hacer cosas que no me gustan o que me parecen aburridas. Y ya que tengo ese canal, que es la música, sea a través mío o a través de las producciones que hago con otra gente, no olvidarme de que esa es mi pasión y eso es lo que yo quiero compartir. Entonces, escribir esta canción fue un recordatorio a mí misma".

Así suena "El día que no", la canción más especial para Amparo Sánchez. A ella, confiesa, le sube la moral.

Blues, ranchera, salsa, boleros... Amparo se atreve con todo. Y en este nuevo disco la reina del mestizaje demuestra que hay que jugar y que se lo pasa en grande jugando. "Yo no veo límites. Me gusta muchísimo la música. Yo me quiero atrever a todo".

'Himnopsis colectiva', el nuevo disco de Amparanoia, arranca su gira este fin de semana en el Teatro Muñoz Seca el día 20 de marzo a las 13.00 horas. Y el estreno a nivel mundial será en concierto en streaming el domingo 21 desde el Escenario Virtual del Estadio Uno. Una oportunidad para llegar a todos los fans del planeta.