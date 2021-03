'Es lo que hay' es el nuevo éxito de Ricky Merino, toda una oda a la libertad y a la esencia de uno mismo. Un tema que forma parte del avance de su primer disco que verá la luz en otoño, el próximo mes de octubre. Le recibimos en el estudio 101 de la Casa de la Radio en Tarde lo que tarde para que nos cuente todos los detalles de este nuevo tema y compartir con él un ratito de radio.

"Yo creo que todos los artistas tenemos un ego muy frágil, aunque parezca que no, que todos tenemos el complejo de Narciso y somos un poco narcisistas. Pero es verdad que todos tenemos un ego muy débil y yo necesito reafirmarme continuamente. Y necesito reafirmarme a ojos del público y también, sobre todo, conmigo mismo. Y esa canción ha sido un poco el reafirmarme en un estilo en el que yo creo, y con una letra y una canción que creo que me definen más que las anteriores".

Un pop electrónico compuesto por Nacho Canut, de Fangoria. Todo un lujo para el artista que escucha Fangoria, nos confiesa, desde que tiene uso de razón "Yo recuerdo ir a conciertos de Fangoria. Y llegar a tener una canción con la firma de Nacho Canut es surrealista. O sea, yo esto todavía no me lo acabo de creer".

Un videoclip cargado de simbolismo

Ana Guerra y Roi Méndez colaboran en este proyecto con el mallorquín y protagonizan el videoclip de 'Es lo que hay'. "A mí me gusta mucho que los videoclips reflejen lo que quiere decir la canción, pero de otra manera. No es ser del todo fiel de lo que digo, sino que tenga como una metáfora. Y queríamos hacer como esa dualidad entre el cielo y el infierno, entre una situación que sea amigable contigo mismo y una que te vaya en contra. Es decir, para reafirmarte en situaciones que sean complejas. La canción "Es lo que hay" va en que me quiero reafirmar pese a las críticas, pese a que la gente me quiera tirar para abajo y tal", explica Ricky.

Ambos son el reflejo de la contradicción en el videoclip. Por un lado, encontramos la imagen de la superación en Ana Guerra y con un punto católico. Y por el otro lado está la de Roi Méndez, que hace un poco de demonio de la conciencia y aparece reflejado a través de tonos rojos. "Todo el rato el videoclip va en esa dualidad constante que es un poco la temática que tiene esta canción. Es un poco la dualidad que te empuja hacia adelante y a decir 'Esto es lo que hay'".

El tema formará parte de su disco que saldrá a la luz en otoño, en el próximo mes de octubre. "Es mi primer disco y estoy tardando mucho en sacarlo. La verdad que me asusta mucho sacar un disco. Me da miedo porque a día de hoy el consumo de la música ha cambiado mucho y la gente ya no consume un álbum. La gente consume una canción y las canciones son muy efímeras. Entonces, sacar un disco es arriesgarte a que a lo mejor haya unos cuantos tracks que casi puedan desaparecer porque la gente está muy centrada en un primer single de presentación o en nuevas propuestas de otros artistas. Pero mi ilusión de la infancia es ir a una tienda y ver mi disco físico y poderlo tocar. Y yo creo que ese momento ha llegado ahora", nos cuenta el artista.