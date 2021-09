Jennifer López y Ben Affleck están de vuelta en la afombra roja, diecisiete años después. La premiere de The Last Duel nos ha regalado el momento más esperado del festival del cine de Venecia. Nos imaginábamos la emoción, pero no el impacto de verla a ella vestida de blanco. ¡Sólo sería más oficial si él se arrodillase y le hiciese la pregunta! La pareja sabe lo que las cámaras quieren y no ha dudado en dárselo: no han faltado guiños, gestos de complicidad y posados imponentes de quien acaba de hacer historia en la alfombra roja: JLo.

Jennifer López y Ben Affleck, las estrellas de la alfombra roja de Ben Affleck EFE FRR HK

Jennifer López y Ben Affleck, las estrellas de la alfombra roja de Ben Affleck REUTERS Rac

Lleva un vestido de Georges Hobeika, con escotazo, cuerpo de sirena y una cola que casi, casi hace pasar este vestido de la colección otoño e invierno 2021 por un vestido de novia. La artista latina está radiante con este estilismo, obra de Rob Zangardi, que a menudo trabaja con ella. Lleva joyas de Cartier, taconazos de Jimmy Choo y de su brazo, sí, Ben Affleck: el protagonista de la nueva película de Ridley Scott queda totalmente eclipsado por JLo, pero ya sabía a lo que venía.

Jennifer López y Ben Affleck, las estrellas de la alfombra roja de Ben Affleck REUTERS Rac