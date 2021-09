Los fotógrafos no han podido esperar hasta la alfombra roja del Festival del cine de Venecia. Ben Affleck y Jennifer Lopez ya han sonreído ante las cámaras en las fotos cándidas que les han tomado mientras se bajaban de uno de los taxis acuáticos que los transportaban por los canales. Este viernes por la noche se presenta The Last Duel, la última película de Ridley Scott con Jodie Comer (Killing Eve), Matt Damon y el propio Affleck, que ya han posado en el photocall de la cinta y son el plato fuerte de la clausura del festival.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en Venecia EFE FRR HK

En esta ocasión tan especial para su novio, JLo ha sorprendido acompañándolo hasta la ciudad italiana a la que viajaba un poco antes para asistir, también, al desfile de Dolce & Gabbana en el que la cantante tenía una de las citas VIP más importantes de su agenda. La otra es la Gala del MET, donde se esperaba que hiciesen su primera aparición pública y oficial como pareja.

Ben Affleck y Jennifer Lopez en Venecia EFE ON HK

No obstante, estas imágenes en Venecia nos hacen sospechar que ese histórico momento está más cerca de lo que pensamos. Es probable que esta misma noche, arropados por el público del festival y por una de las ciudades más románticas del mundo, 'Bennifer' haga su primer posado desde que retomaron su relación. Sería su primera imagen de photocall en 17 años.