Están enamorados y no les importa quién lo sepa: Jennifer Lopez y Ben Affleck están listos para dar el siguiente paso. Y no, no nos referimos a la boda, aunque la imagen de Ben arrodillado casi parece sugerirlo. Hoy, la Mostra de Venecia acoge su primera aparición institucional como pareja. Han llegado juntos a la ciudad de los canales, que este viernes acoge la premiere de The Last Duel, el drama histórico del director Ridley Scott que protagonizan Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer... y Ben Affleck, que da vida al Carlos VI, y como un rey ha llegado a la ciudad italiana.

Ben Affleck y Jennifer López en Venecia

Tras una semana más light de estrenos en Venecia, la pareja ha generado mucha expectación. Nadie esperaba que JLo acompañase a su chico a una de las alfombras rojas más glamurosas de Europa, pero está claro que no quiere perderse su gran momento. Y que están disfrutando a lo grande. Los fotógrafos han captado las románticas imágenes de la pareja, rebosando complicidad en uno de los taxis acuáticos que abundan en Venecia. Están acostumbrados a ver estrellas, pero se han convertido en testigos privilegiados de la pareja del año, cuya presencia no ha tardado en hacerse notar.

Ben Affleck y Jennifer López en Venecia EFE FRR MB

La alfombra roja más esperada Jennifer Lopez ya estuvo presente en Venecia unos días antes. ¡Cómo olvidarlo! Con un diseño impresionante que se convirtió en viral, JLo asistió al desfile de la colección de Alta Costura de Dolce & Gabbana que tuvo lugar en la plaza de San Marcos. Ahora, repite para reproducir una imagen histórica: la de Ben Affleck y Jennifer López llevándose por delante todos los flashes de la alfombra roja, tal y como hacían en los viejos tiempos. Jennifer López, icono de moda global Desde 2004 no hemos visto al par coordinar sus looks y compartir miradas de devoción en un photocall, aunque hayan hecho de sus redes sociales un escaparate que ya no trata de esconder su amor. Después de que los paparazzi captasen su primer beso en cámara, fue la propia JLo quien compartió una foto de película junto a su chico en el yate que sirvió de lugar de celebración de su 52 cumpleaños. Jennifer López y Ben Affleck se besan Allí recrearon el famoso plano de Jenny from the block en el que la pareja proclamaba su amor a los cuatro vientos: él, con la mano puesta sobre su trasero, ella, tomando el sol como una reina. La foto de Ben Affleck y Jennifer López que está dando que hablar