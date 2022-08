Jennifer López ha cumplido 52 años, y en 2020, cuando aún vivía en su casa de Miami y estaba confinada junto a Álex Rodríguez, no sería capaz de imaginarse de qué manera lo celebraría: veraneando en Saint-Tropez con el amor de su vida, que una vez perdió y que ha vuelto a ella por la puerta grande, y declarando a los cuatro vientos la solidez de su romance. Primero se besaban delante de los paparazzi y de algunos miembros de la familia, después Ben Affleck paseaba como un 'padrazo' junto a los hijos de JLo y ahora desde su yate se sacan fotos y graban vídeos en los que proclaman su amor. Y algunos están dando mucho que hablar.

Sobra decir que la cantante está absolutamente fabulosa conforme atraviesa el medio siglo. Claramente, Ben Affleck lo sabe: con este vídeo que ha grabado de su novia y han subido tal cual a su cuenta de Instagram, con el sonido original, nos enseñan lo bien que se conserva la estrella de la música latina que 'ayer, ayer' estrenaba Jenny from the block, la canción que la catapultaba al estrellato. En el vídeo, mientras Jennifer posa en bikini, se escuchan las apalabras de ánimo de Ben, que como un buen fotógrafo le dice como posar y aplaude todas sus gracias.

Aparentemente, fue el propio Ben quien le mandó un e-mail a Jennifer López hace meses preguntando qué tal le iba todo, cuando ella estaba en la República Dominicana filmando la película Shotgun Wedding. Después de su ruptura con Ana de Armas y de la ruptura de Jennifer y Álex Rodríguez, estaba claro que la intención no era tan solo amistosa. La cantante, de 52 años, y el actor, de 48, parecen haberlo retomado todo donde lo dejaron... ¡incluso en lo que a posados se refiere!

La vida imita al arte

Este domingo 25 de julio, los paparazzi captaron a Ben y JLo en el yate de Saint Tropez, tomando el sol y, aparentemente, reproduciendo la escena del icónico vídeo musical de Jenny from the block: ella, tumbada con la espalda hacia arriba en bikini, y él, tocando el trasero más famoso de los Estados Unidos. La foto es divertida, aunque en internet no han faltado reprimendas al rostro falto de entusiasmo de Ben, que mira al horizonte con gesto distraído y no parece consciente de lo que en la palma de la mano (literalmente). ¡Esperemos que no vuelva a desaprovechar esta segunda oportunidad!

Imágenes del videoclip de 'Jenny from the block'

La foto de Ben Affleck y Jennifer López que está dando que hablar

La pareja se encuentra en su momento más dulce, y así es como los hemos visto estos días: en el 51 cumpleaños de Leah Remini, la actriz conocida por su trabajo desenmascarando la cienciología de Tom Cruise y que apareció junto a JLo en la película Second Act, o en las románticas calles de Saint-Tropez, paseando su amor y dándose más besos frente a la atenta y discreta mirada de los paparazzi. Aunque está claro que no quieren esconderlo, y si no sólo hay que ver las fotos y los vídeos del cumpleaños de JLo.

Jennifer López y Ben Affleck celebran el cumpleaños de ella en St. Tropez ABACA