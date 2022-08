Todo comenzó durante el viaje que Jennifer López y Ben Affleck hicieron a París tras su boda. Los paparazzi estuvieron pegados a ellos en todo momento y por eso hemos visto casi todos sus paseos por la capital francesa, por tierra y por el Sena. Fue allí, cuando fotografiaron al actor sobre la cubierta del bateau mouche, completamente dormido y con la boca abierta. Los tuiteros no tardaron en mofarse de la imagen e inventaron todo tipo de historias sobre el agotamiento de Affleck, casi todas relacionadas con la vida sexual de la pareja. Se casaron el 16 de julio en Las Vegas y dos días después Jlo nos sorprendió con una fotografía de ella en la cama en la que llamaba, poderosamente la atención, la sonrisa de felicidad de la cantante. Muchos empezaron a decir que ella era demasiado mujer para él, abriendo la puerta a todo tipo de comentarios y mofas. Luego se fueron de luna de miel a París y fue entonces cuando pillaron a Ben Affleck completamente dormido. "¡¿Pero quién se duerme en su luna de miel?!", "¡Ben no tiene fuerza para tanta Jennifer!", "Ben Affleck en el lecho nupcial"... Y todo porque se ha sabido que en el acuerdo prematrimonial Jennifer exige a Ben tener como mínimo cuatro noches de sexo a la semana.

Ojani Noa entra en escena

En las redes sociales se suceden los comentarios y el nivel de 'cachondeo' sube cada día. Para colmo de males ha entrado en escena Ojani Noa, el primer marido de Jennifer López. En una entrevista realizada para The Daily Mail ha sorprendido a todos diciendo que JLo y Ben no van a durar mucho porque “le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el cuarto marido. Yo fui el marido número uno y ella me dijo que yo era el amor de su vida. En nuestra noche de bodas, dijo que estaríamos juntos para siempre”. Y no fue así ya que el matrimonio apenas duró un año. "Jennifer es alguien que se casará siete u ocho veces. No la veo estableciéndose con una sola persona. Se esfuerza por avanzar constantemente en su vida profesional, por lo que ha tenido una carrera de tres décadas, pero también avanza en su vida privada". El hecho de que el actor se quede dormido en su coche o durante un paseo en barco ha dado pie a todo tipo de rumores, y algunos van más allá de la anécdota y creen que el agotamiento que padece puede tener una razón de peso. ¿Es posible que tenga alguna patología que no se conozca públicamente?