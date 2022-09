No todo fue de color de rosa en la segunda boda de Jennifer Lopez, la de los tres vestidos de Ralph Lauren, y Ben Affleck, un día que casi se tiñe de gris. “Todos estaban preocupados por el calor, los detalles, si los invitados llegarían a tiempo, etcétera, sin mencionar los truenos y relámpagos que llegaban casi en el momento justo todos los días a la hora exacta de la ceremonia, celebrada en Georgia. Se suponía que iba a empezar ese sábado. Ah, y a todos nos dio un virus estomacal y nos recuperamos hasta el final de la semana, eso, junto con algunos otros contratiempos inesperados. Pero la verdad es que nunca tuve una duda. Toda la semana sentí la tranquila y confiada de que estábamos en las manos de Dios...”.

Por suerte sus miedos se disiparon y el cielo se despejó. Pero faltaba por venir lo peor. “A las 18:45 del 20 de agosto, el sol se liberó y arrojó sus rayos brillaron como pequeños diamantes bailando sobre el río detrás del altar improvisado en nuestro patio trasero. El cielo era azul claro y nubes distantes de un blanco puro se aferraban al cielo. Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo español, una brisa cálida barrió el césped donde se sentaban nuestros familiares y amigos más cercanos y, por fin, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría. hacia el resto de mi vida”. La artista recuerda esos momentos con cariño y se emociona al hablar de cuando bajaba las escaleras intentando no pisar el bajo de su vestido, del momento en el que Marc Cohn cantó para ellos y de las palabras que Ben le dedicó. "Esto es el cielo. Aquí mismo. Estamos en eso ahora”, dijo al actor. Pero por muy bonitas que sean, no son nuevas. Resulta que estaba citando una frase de la película Live By Night, llamada Vivir de noche en España. Se trata, ojo, de una película escrita, dirigida e interpretada por Affleck, y esas palabras se las dice en la película a Sienna Miller. ¿En el día de su boda Ben le dice a Jlo una frase que escribió para un guion? Y para colmo, Affleck dijo las mismas palabras en la recepción a los invitados que se hizo la noche anterior. Esto es saber reciclar. Pero, ¿el amor se recicla? Parece que en el caso de Jlo y Ben, sí.

Nuevas fotos de Jennifer López y Ben Affleck en su boda cropper

Una bonita historia de amor, reciclada Su historia de amor es de las que parecen escritas por un guionista de Hollywood al que se le encarga una cinta romántica con final feliz (de momento). Hace 20 años, fueron pareja de revista. Favoritos de la prensa y de los paparazzi. Aquel romance maravilloso de principio de siglo terminó mal. Ella rehizo su vida varias veces. Incluso se llegó a casar con Marc Anthony, padre de sus “hijes” mellizos. Ben fue padre con Genifer Garner y en pandemia vivió un romance con Ana de Armas. ¿Cómo es posible que retomaran su relación 20 años después? Affleck nos estaba acostumbrado en 2018-2021 a leer declaraciones muy crudas y sinceras en sus últimas entrevistas. Reconoció sus adicciones, se reveló como el culpable de su fracaso matrimonial y, y esta es la clave, declaró que su noviazgo con Jennifer López no había funcionado por culpa del machismo y el racismo. “Mucha gente fue jodidamente dura y cruel con ella. Me acuerdo de escuchar cosas muy feas, horribles, sexistas y racistas. También leer basura que, a día de hoy, supondría un despido directo del periodista en cuestión", aseguraba en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter. “Por suerte, ahora se ha convertido en una leona y se respeta todo el trabajo que ha hecho, se celebran sus orígenes y el papel que ha jugado en nuestra industria. Como siempre debió ser. Llegar a los cincuenta con semejante carrera y seguir en lo más alto es digno de ser celebrado. Es todo un hito" El paseo nupcial de Jennifer Lopez y Ben AfflecK

El acoso y derribo a Jennifer López JLo se ha sumado a la moda de grabar tu propio documental contando tu versión de la historia. Como han hecho ya Georgina Rodríguez, David Beckham, Chiara Ferragni, Sergio Ramos… En él, se muestra implacable y tremendamente crítica con el trato recibido hasta ahora en la industria. Desde quejarse por tener que compartir protagonismo y minutos con Shakira en la Superbowl (porque una sola latina no era suficiente para llenar 12 minutos de espectáculo), a denunciar titulares maliciosos que criticaron despiadadamente su trabajo y su noviazgo con Ben. “Ahora,al menos, puedo mostrar un poco quién soy. En ese entonces, solo creías todo lo que leías en la portada de un tabloide. Muchas veces no era cierto, o era como un tercio de la verdad”. Una de las imágenes más románticas de Jennifer Lopez y Ben Affleck