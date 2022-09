Jennifer López y Ben Affleck tuvieron una boda de ensueño, llena de detalles y sorpresas en Georgia. La cantante tenía todo bajo control y, a pesar de los contratiempos, todo salió a pedir de boca. "La verdad es que nunca tuve una duda. Toda la semana sentí la tranquila y fácil certeza de que estábamos en las manos de Dios", confiesa. No estuvimos allí, pero tampoco nos hizo falta, porque JLo quiere compartir con sus seguidores cada detalle de la ceremonia, desde sus tres vestidos de novia, hasta el discurso que el actor escribió para la ocasión. Las imágenes hablan por sí solas.

Por pedir, que no quede. Solo nos faltaba por escuchar la música, ¿qué canción sonó mientras Jennifer López recorría el pasillo hasta llegar al altar y encontrarse con Ben Affleck? La cantante sabe mejor que nadie lo importante que es la elección del tema, así que se encargó ella misma de ponerle banda sonora a uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia.

JLo sorprendió al novio con una canción muy especial para ellos. "Ben y yo hablamos de 'True Companion' de Marc Cohn como la canción de amor perfecta para una boda en esta misma casa hace más de veinte años. Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantando en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir", explica la cantante. Ben Affleck se quedó con la boca abierta al descubrir lo que la novia tenía entre manos, una actuación en directo que, sin duda, fue de lo más emotiva.

Sin embargo, no fue esta canción la que el artista tocó primero: "Fue 'The Things We've Handed Down'', una canción sobre el maravilloso misterio de los niños, pero fue la elección perfecta ya que nuestros cinco hijos me precedieron en la caminata. Los veinte años entre esos sueños de juventud y el mundo adulto de amor y familia que abrazamos ese día, aportaron más a este matrimonio de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. No solo nos íbamos a casar, estábamos casando a estos niños en una nueva familia". Cuando el hijo mayor terminó el recorrido, fue cuando Marc Cohn comenzó a tocar "True Companion", una canción que la pareja escuchó por primera vez hace veinte años.

Así es la letra de "True Companion"

Baby, I've been searching like everybody else

Can't say nothing different about myself

Sometimes I'm an angel and sometimes I'm cruel

And when it comes to love, I'm just another fool

Yes, I'll climb a mountain

I'm gonna swim the sea

There ain't no act of God, girl

Could keep you safe from me

My arms are reaching out

Out across this canyon

I'm asking you to be my true companion

True companion

True companion

So don't you dare and try to walk away

I've got my heart set on our wedding day

I've got this vision of a girl in white

Made my decision that it's you alright

When I take your hand

I'll watch my heart set sail

I'll take my trembling fingers

And I'll lift up your veil

Then I'll take you home

And with wild abandon

Make love to you just like a true companion

You are my true companion

I got a true companion

Oh, a true companion

When the years have done irreparable harm

I can see us walking slowly arm in arm

Just like that couple on the corner do, 'cause

Girl I will always be in love with you

When I look in your eyes

I'll still see that spark

Until the shadows fall

Until the room grows dark

Then when I leave this Earth

I'll be with the angels standin'

I'll be out there waiting for my true companion

Just for my true companion

True companion

True companion

¿Qué fue lo que pensó Ben Affleck en aquel momento? "Me dijo que los acordes de la canción y ver a Marc Cohn lo sorprendieron y le permitieron sentir la forma en que ambos caminos que habíamos recorrido encontraron su camino, inevitable, inexorablemente y perfectamente juntos. Y cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, del que quieres no despertar nunca", asegura Jennifer López.