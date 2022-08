Cuando Jennifer Lopez y Ben Affleck anunciaron su boda, solo había una pregunta en el aire: ¿se casarán por fin? Y la respuesta por fin ha llegado: ¡sí, sí y sí! La pareja ha celebrado su segundo enlace: ni el accidente doméstico de la madre de Ben Afleck ha impedido que Jennifer Lopez logre su sueño de recasarse con el hombre de su vida en una fiesta de tres días en una mansión en Savannah, en el estado de Georgia. Ahora bien, lo que todo el mundo está deseando ver son las fotos de la boda de Jennifer López y Ben Affleck. ¡Y nosotros las tenemos! ¿Quieres saber cómo iban vestidos, cuánto ha costado o si fue la ex del actor? ¡Sigue leyendo!

Tres vestidos de novia: el sensual, el romántico y el vintage

Jennifer López quiere compartir con sus seguidores su gran día. Si ayer la cantante nos dejaba con ganas de más mostrándonos un primer plano de su look nupcial, hoy nos desvelas cada detalle de sus vestidos de novia. Sí, has leído bien, en plural. No dos, sino tres modelos muy diferentes entre sí con los que sorprendió a los invitados. "Los vestidos eran de ensueño... Gracias, Ralph Lauren", escribe JLo en su último boletín. Un guiño a la moda americana, recurriendo al diseñador por excelencia del país.

No es la primera vez que la artista luce una de sus creaciones. En 2021 acudió a la gala MET con un look estilo cowboy. Está claro que Jennifer López recurre a Ralph Lauren en los momentos más importantes de su vida. En 2019, cuando le concedieron el premio al icono de moda del año (galardón que concede el Consejo de Diseñadores de Moda de América), escogió un sugerente conjunto de dos piezas en tono naranja firmado por el famoso diseñador norteamericano.

La cantante con uno de los vestidos de Ralph Lauren JLO

Ya habíamos visto alguna foto de este primer vestido, el elegido para caminar hacia el altar y dar el 'sí, quiero'. Con aires románticos, se trata de un vestido de columna de cuello alto, aunque lo que más llama la atención es su impresionante falda de volantes que termina en una larga cola. Para crear esta maravilla de pieza se usaron un total de 1000 pañuelos y 500 metros de tela cosida a mano.

La cantante con uno de los vestidos de Ralph Lauren JLO

Como colofón, unos pendientes clásicos de perlas y diamantes, un anillo con adornos flores y un velo enorme recogido al cabello. El segundo modelo, que Jennifer López utilizó para la recepción, desprendía sensualidad. De corte sirena y con mucha pedrería, destacaban su pronunciado escote y la abertura de la espalda.

Jennifer López con su segundo vestido, mucho más sensual JLO

Por último, JLo cerró la velada con un vestido joya vintage. Cadenas de pedrería colgaban de su cuello formando una especie de cascada, una pieza que el diseñador Ralph Lauren ya utilizó en su colección de otoño-invierno 2013. La espalda quedaba completamente descubierta. La cantante optó por llevar el pelo recogido en todo momento y dar todo el protagonismo a sus looks.