¡Por fin ha llegado el gran día de Marta Lozano y Lorenzo Remohi después de cinco años de amor! La pareja se ha casado este sábado 28 de mayo en uno de los eventos más esperados de todo el año por las celebs e influencers. Marta y Lorenzo se dan el 'sí, quiero' en la iglesia de San Bartolomé, en Jávea, frente a un sinfín de asistentes que han posado antes de entrar a la iglesia con sus looks. Entre las invitadas más destacadas se encuentran las amigas de la novia Teresa Andrés Gonzalvo o María Pombo, siendo esta última la que inició la nueva moda de las influencers: retransmitir las bodas en directo. Te contamos cuáles son los mejores looks y vestidos de la boda de Marta Lozano.

Pero no es la única de la que están pendientes las cámaras. Se esperaba que influencers como María Pombo, Laura Matamoros Flores, Natalia Coll o Ángela Rozas (Madame de Rosa) sacasen sus mejores galas esta tarde, así como la mejor amiga de la novia, Teresa Andrés Gonzalvo. Horas antes a la celebración todas se han maquillado y vestido juntas en Jávea y lo han dado todo en la moda. Teresa , además de protagonizar algunas de las fotos más emotivas llorando en la iglesia, acaparó todas las miradas con su elegante look de un vestido dividido en un top negro desigua l palabra de honor del que se desprende una larga falda de color crema con ondas a la altura de la cintura y pliegues ondulados.

El anuncio de boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi revolucionó por completo las redes sociales. Y la expectación por el vestido de la novia en este día tan especial era máximo. Apenas se sabía nada de los tres looks que luciría y su vestido de novia ha sido el secreto mejor guardado de esta ceremonia. Diseñado por Lorenzo Caprile , Marta Lozano ha lucido un vestido blanco clásico con escote cuadrado y mangas levemente abullonadas. Destaca por su larga cola y complementa su look un moño bailarina y con un gran velo que cubría por completo a la novia, que iba de lo más elegante.

Otra influencer que ha optado por vestir de verde ha sido Di Terehova . Su diseño de un solo hombro con tiene un estilo flamenco. A mitad de su muslo se desprenden unos volantes en cascada diagonal hacia abajo, dejando la pierna derecha al descubierto. Ha complementado el look con un bolso y unas sandalias fucsias.

Laura Matamoros y Natalia Coll sorprenden con sus 'looks' @lmflores en Instagram

Lorenzo Remohi ha llegado del brazo de su madre y madrina, Marisa Martínez-Medina. Por otro lado, algunas de las influencers invitadas ya han subido a sus stories de Instagram los looks que han elegido para celebrar este día. Las primeras en hacerlo han sido Laura Matamoros y Natalia Coll , que han elegido dos colores muy diferentes para la ocasión. Mientras que Laura ha optado por un vestido verde brillante con un nudo a la cintura, Natalia ha optado por un diseño perlado algo ancho en el pecho y que deja al descubierto su pierna derecha.

Los looks de Laura Matamoros, Natalia Coll y Di Terehova

También ha compartido su look Covadonga Riva Mejón , quien ha lucido un vestido rosa pálido de Elisabetta Franchi con tirantes anchos y parte de la espalda al descubierto. La falda larga tiene mucho vuelo y complementa su estilismo con una larga trenza alta y unos pendientes palteados.

Por su parte , María Martínez Pastor ha optado por un diseño en tonos lilas y morados para esta ocasión. Se trata de un vestido largo ceñido que llega hasta los pies. Tiene un solo tirante del que se desprenden varios volantes en el abdomen. Complementan su look unas sandalias a juego y unos pendientes largos.

Andy Mc Dougall, expareja de Pelayo , no podía perderse la gran cita de la temporada, a la que ha acudido acompañado de la influencer Carla Hinojosa. A través de un divertido vídeo, Andy ha mostrado paso a paso cómo ha ideado su estilismo para la boda de Marta Lozano. Al final del vídeo, Carla Hinojosa sorprende con un vestido largo vere aguamarina lleno de brillantes con una enorme cruz en la espalda que la deja al descubierto

Las hermanas Pombo, Laura Escanes y Dulceida deslumbran con sus estilismos

Ellas son las reinas de Instagram: María Pombo, Dulceida y Laura Escanes. Y no solo reinan en las redes sociales, sino que también lo hacen como influencers en la vida real. Las tres han liderado el ranking de las invitadas mejor vestidas en la boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi con unos looks de lo más modernos y primaverales que no han dejado indiferente a nadie. Por un lado, María Pombo ha elegido un vestido amarillo limón con tirantes finos y falda plisada.

Su hermana, Marta Pombo, ha optado por un diseño rosa fucsia con mangas algo abullonadas con el que ha presumido de su tripita de embarazada, según hemos podido ver en la cuenta de María García de Jaime, otra de las influencers invitadas que acudió con un estupendo vestido granate y un look con el que destacó gracias a su enorme colgante.

Marta Pombo presume de tripa de embarazada Con un vestido rosa fucsia en la boda de Marta Lozano @mariagdejaime en Instagram

Por su parte, Laura Escanes ha acudido al enlace acompañada de su marido, Risto Mejide, con un vestido suelto naranja coral atado al cuello. Y Dulceida ha puesto el estilismo más moderno con un vestido con los colores de los rayos del sol de manga larga y palabra de honor. Este diseño de Ze García Atelier destaca por su abertura a la altura de la cintura y el anudado en el pecho. Lo firma Ze García Atelier.

Laura Escanes en la boda de Marta Lozano La 'influencer' ha acudido con Risto Mejide @lauraescanes en Instagram

A esta cita tampoco podía faltar otra de las reinas de Instagram: Ángela Rozas, más conocida como Madame de Rosa. La influencer y amiga íntima de Dulceida ha optado por un diseño de dos piezas de color rojo pasión y bordes de encaje. El top con escote cuadrado lo complementa una falda de tubo semitransparente sobre la que hay un pequeño tul. Y Luc Loren ha sorprendido a todos sus seguidores con un estilismo de lo más ochentero: traje completo amarillo con motivos de cebra, corbata rosada y zapatos planos negros.