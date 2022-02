María Pombo y otras famosas que se han reducido el pecho

María Pombo no puede estar más contenta. La causa de su felicidad actual no tiene nada que ver con que hace poco su hermana Lucía anunciara su compromiso con su novio, sino con el resultado de la operación de reducción de pecho a la que se ha sometido. Este miércoles acudía a un evento y se atrevía con un impresionante vestido rosa que dejaba toda la espalda al descubierto. En sus stories de Instagram subía una captura de un mensaje directo que le habían enviado: "María Pombo con escotazo en la espalda!!! Si no lo veo no lo creo!!!! Lo mejor que has podido hacerte la reducción de pecho". "Lo feliz que estoy no os lo puedo explicar chicas…", añadía María Pombo. Como ella, otras famosas también han optado por reducir el tamaño de su pecho.

Raquel del Rosario La artista explicaba el pasado septiembre que había decidido quitarse los implantes que se había puesto trece años antes, en una decisión que calificaba como "un acto de honestidad con la Raquel que soy ahora". "Un día tropecé con un post en instagram de una chica que mostraba su cuerpo durante la lucha contra un cáncer asociado a estos implantes (Linfoma Anaplásico de Células Grandes, la OMS no lo había reconocido hasta 2016)", decía Raquel del rosario. "Esa misma semana busqué una clínica para extraerlos de mi cuerpo. Si, era consciente de que esa zona no iba a ser la misma tras tantos años llevándolos, más los cuatro de lactancia en total, pero en la balanza sin duda pesaba más mi salud y el acto de coherencia conmigo misma".

Chrissy Teigen Otra persona que también decidió quitarse sus prótesis es Chrissy Teigen. "¡Me gustaría ser capaz de cerrarme un vestido de mi talla, tumbarme sobre mi barriga con pura comodidad!", escribía la mujer de John Legend en Instagram. "Seguiré teniendo tetas, solo serán pura grasa. Que es todo lo que tendría que ser una teta en primer lugar. Una tonta, milagrosa bolsa de grasa".

Ariel Winter "Era muy doloroso. Tenía muchos problemas de espalda", afirmaba Ariel Winter en 2015 a la revista Glamour. "No podía estar de pie recta un largo periodo de tiempo. Empezó a doler tanto que no podía soportar el dolor. Mi cuello me dolía mucho y tuve algunos problemas con mi columna", explicaba la actriz de Modern Family, que decidió reducirse el pecho.