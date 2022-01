Ya casi no nos quedan fechas libres en el calendario de este año. Britney Spears, Kristen Stewart, Chenoa... Muchos celebrities planean casarse en 2022. Y no nos extraña. Después de todo, ganas de celebrar no nos faltan. La última en anunciar su compromiso ha sido Lucía Pombo. Influencer y piloto comercial, ha compartido en sus redes sociales la noticia. "¡Habemus boda! No hay vídeo del momento, ni tampoco hay una historia súper romántica detrás, pero hay algo mejor", asegura la hermana mayor de María Pombo.

En su cuenta de Instagram acumula más de 300 mil seguidores, que no han parado de felicitarla desde que ha soltado la bomba. Se casa con Álvaro López Huerta, su novio desde hace algunos años y su compañero de piso desde hace unos meses. Se conocen de toda la vida, ya que sus padres son muy amigos. Ahora han decidido dar un paso más en su relación. Lucía Pombo cuenta algunos detalles sobre la pedida: poco postureo y mucho amor. "Nervios de Álvaro que no le dejaban ser él, un día de ski maravilloso con mi mejor amigo y compañero. Por la tarde, al llegar al hotel, en ropa de ski, con un moño caído y desmarañado, Álvaro se sentó conmigo a disfrutar de las vistas que teníamos desde la habitación, que eran espectaculares", relata mientras presume de anillo.

Lucía Pombo y Álvaro López Huerta

"De pronto sonó la canción 'Lucía' cantada por Rosario y Álvaro se armó de valor. Mi respuesta sinceramente tampoco fue de cuento. No me eché a llorar, no grité de emoción, no me salió un 'sí' emocionante. Me salió abrazarle y preguntarle: '¿y ahora que hacemos?'. Me caso con mi mejor compañero de vida. ¡No sé si merezco tanta suerte!", concluye.

Familia, amigos y seguidores han llenado la publicación de comentarios con mensajes de cariño para la pareja. Esta será la tercera boda para las hermanas Pombo. María se casó con Pablo Castellano, tuvieron un hijo, Martín, y parece que su relación pasa por uno de sus mejores momentos. No descartan ampliar la familia próximamente. En cambio, su hermana Marta no tuvo tanta suerte. Se casó con Luis Giménez, su novio de toda la vida, pero su matrimonio duró tan solo unos meses, hasta que decidieron tomar caminos separados. Ahora ha rehecho su vida y habla sin reparo de la depresión a la que ha tenido que hacer frente los últimos meses.